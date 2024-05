PODCAST- Il rapporto sul carcere 2024 dell’Associazione Antigone

Allarme dell’Associazione Antigone nel suo ventesimo rapporto sulle condizioni di detenzione in carcere, dal titolo “nodo alla gola”. Al 31 marzo 2024 le persone detenute erano 61.049, a fronte di una capienza ufficiale di 51.178 posti, con 13.500 detenuti in più rispetto a quella regolamentare. Secondo l’Associazione, andando avanti in questo modo a fine anno si rischia di arrivare a livelli di suicidi ancora più drammatici rispetto a quelli dell’ultimo biennio. Ce ne parla Alessandra Concas nel podcast di oggi.

>>>Ascolta il podcast a cura di Alessandra Concas<<<



