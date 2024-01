Fornitura elettrica ed imposta addizionale sulle accise: ordinanza del Tribunale di Verona

1. Precedenti pronunce



L’addizionale provinciale, come noto, era dovuta in base all’art. 6, D.L. n. 511 del 1988; disposizione abrogata dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 44 del 26 aprile 2012, che ha disposto l’abolizione della addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica.

La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce del 2019, ha dichiarato l’inapplicabilità delle norme istitutive dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica (come detto abrogata nel 2012), in quanto incompatibili con la normativa comunitaria in materia e, in particolare, con la Direttiva 2008/118/CE. Più precisamente, la Suprema Corte, da ultimo con la sentenza n. 22343/2020: “l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, […] va disapplicata per contrasto con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (cfr. Cass. 16142/2020; Cass. 27101/2019; Cass. 15198/2020). La direttiva 2008/118/CE, recepita dal legislatore italiano con il D.Lgs. n. 48 del 29 marzo 2010, imponeva agli Stati membri, al fine della legittimità dell’imposizione delle addizionali provinciali, il rispetto di due requisiti, cumulativamente applicabili, e segnatamente: a) il rispetto delle regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta; b) la sussistenza di una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co.; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora).

Con riguardo al rispetto dei suddetti requisiti, nello specifico, da parte dell’ordinamento italiano, la Corte di Cassazione ha precisato che “sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’accisa sull’energia elettrica“, sicchè è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto nè la disposizione di cui all’art. 6, nè il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. […] Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, […], va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all’esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive; C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa C103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458)” (Cass. 22343/2020, Cass. 16142/2020; Cass. 27101/2019; Cass. 15198/2020).

Nello stesso senso, si sono avute una serie di pronunce di merito, come ad esempio il Tribunale di Milano, sezione undicesima civile, che, con ordinanza n. 18698/2020, ha stabilito che l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui al D.L. 511/1988, art. 6, nella sua versione applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. e che, “dalla necessaria disapplicazione dell’art. 6, comma 2, del d.l. 511/1988, […] discende il diritto della ricorrente a vedersi restituite le somme pagate a tale titolo”. In senso conforme, fra l’altro, anche il tribunale di Mantova, con l’ordinanza 2617/2020, che ha condannato la società fornitrice di energia elettrica a corrispondere le somme pagate dall’utente a titolo di addizionale provinciale, statuendo quanto segue “Nel merito della domanda questo giudice intende dare continuità al recente indirizzo giurisprudenziale affermatosi in seno alla quinta Sezione della Corte di Cassazione nel corso del 2019 che ha reiteratamente statuito in conformità alla domanda del ricorrente riconoscendo, anche a seguito delle decisione della Corte di Giustizia citate in atti, la ripetibilità della componente addizionale sull’accisa”