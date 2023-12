Oblio oncologico: dal 2 gennaio 2024 in vigore la legge

È stata pubblicata in G.U. la Legge 7 dicembre 2023, n. 193 che reca norme per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Per escludere ogni forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la legge sull’oblio oncologico reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all’oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione:

Si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.

3. Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi



Per la stipulazione o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi e nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche solo tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o in seguito, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non risulta ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata già affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Detto periodo viene dimezzato ove la patologia sia insorta prima del compimento dei 21 anni di età. Le medesime informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, se siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.