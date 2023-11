Diritto all’oblio: deindicizzazione di notizie datate

1. I fatti



Una persona che era stata condannata per alcuni fatti commessi nel 2014 aveva chiesto al Garante per la protezione dei dati personali la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome di 5 URL di siti web che contenevano degli articoli di stampa relativi alle vicende che lo avevano riguardato.

In particolare, detti articoli di stampa riportavano la notizia dell’arresto del reclamante in flagranza di reato per truffa ed estorsione, in quanto aveva sottratto mille uro tramite diversi account falsi creati sulla piattaforma Facebook, nonché per tentata corruzione, in quanto aveva tentato di corrompere il personale di polizia che stava procedendo al suo arresto.

Il reclamante riferiva che detta vicenda aveva avuto luogo nel 2014 ed egli aveva già espiato la pena che gli era stata inflitta all’esito del procedimento penale nei suoi confronti.

Pertanto, secondo il reclamante, non vi era più alcun interesse pubblico alla conoscenza della notizia.

Inoltre, aggiungeva il reclamante, la continua diffusione di tale notizia era per lui fonte di grave danno con riferimento alla sua vita privata, in quanto – proprio in considerazione della reperibilità e della conseguente consultazione sul web delle pagine contenenti le richiamate notizie di stampa – egli aveva subito numerosi rifiuti alle domande di apertura di conti correnti da parte di banche “etiche” nonché alle richieste di prendere in locazione degli immobili.

In considerazione di quanto riferito nel reclamo, il Garante aveva chiesto a Google, quale titolare del trattamento dei dati oggetto di reclamo, di prendere posizione su quanto dedotto dal reclamante e di manifestare la propria disponibilità ad adeguarsi alla richiesta.

Tuttavia, Google riferiva che, con riferimento ai primi 3 URL indicati dal reclamante, le relative pagine web non erano visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante e per tale ragione la piattaforma non intendeva aderire alla richiesta di rimozione formulata dal reclamante.

Con riferimento agli altri due URL indicati dal reclamante, Google riteneva di non aderire alla richiesta di rimozione per due ragioni: in primo luogo, in quanto il reclamante non aveva documentato alcunchè in ordine alla cessazione della vicenda giudiziaria che lo aveva riguardato e per tale ragione Google non poteva procedere con il bilanciamento degli interessi in gioco; in secondo luogo, in quanto riteneva ancora sussistente un interesse generale alla reperibilità delle notizie riportate nelle pagine web in questione.

A tale ultimo proposito, Google riferiva che lo stesso Garante privacy, in altri precedenti casi simili, aveva affermato che devono considerarsi recenti e di pubblico interesse notizie risalenti a meno di dieci anni fa (mentre nel caso di specie l’arresto era avvenuto nel 2014) e che nelle linee guida del 2014 del WP29 è consigliato di favorire la deindicizzazione di risultati contenenti notizie relative a reati minori commessi in periodi molto risalenti, ma di valutare con meno favore la deindicizzazione di risultati relativi a reati più gravi commessi in epoca più recente.

A fronte della richiesta del Garante, il reclamante comunicava ulteriori elementi in merito alla sua vicenda processuale e precisamente depositava l’ordinanza di scarcerazione da parte della Procura della Repubblica, avvenuta il 30 aprile 2020.

Nonostante l’integrazione di cui sopra, però, Google confermava la propria decisione di non rimuovere gli URL, in quanto il reclamante era stato condannato nel 2015 (a tre anni di reclusione) e aveva espiato la sua pena soltanto nel 2020.



