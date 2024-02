Corso-concorso SNA formazione dirigenziale 2024: prepararsi alla preselettiva (PDF)

Il 29 dicembre 2023, la Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), Paola Severino, ha firmato il bando per il decimo corso-concorso, che prevede l’ammissione di 116 allievi destinati a diventare dirigenti pubblici. Il termine per l’iscrizione è fissato all’8 febbraio 2024: nel frattempo, vediamo qualche indicazione per la preparazione.

Per approfondimenti sul bando si rimanda all’articolo dedicato: Corso-concorso SNA formazione dirigenziale 2024: il bando

1. Le prove: scritta, orale e preselettiva



Le materie d’esame previste includono diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell’Unione europea, economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico e innovazione digitale, analisi delle politiche pubbliche e lingua inglese.

Il corso-concorso si articola in una prova preselettiva, 3 prove scritte e una prova orale.

La prova preselettiva consiste in 60 quesiti a risposta multipla e potrà svolgersi anche in sedi decentrate. Oltre a quiz riguardanti le materie d’esame, saranno presenti anche dei quiz situazionali come già previsto nello scorso concorso e nelle Linee Guida per l’accesso alla dirigenza pubblica. I 60 quesiti saranno suddivisi in: diritto costituzionale (3),

diritto amministrativo (5),

diritto dell’Unione europea (3),

economia politica (3),

politica economica (3),

economia delle amministrazioni pubbliche (2),

management pubblico e innovazione digitale (6),

analisi delle politiche pubbliche (5),

lingua inglese – livello B2 QCER (6),

ragionamento verbale e logico astratto (12),

quiz situazionali (12) La prima prova scritta avrà una durata di 5 ore e consisterà nello svolgimento di 4 quesiti sulle materie d’esame.

La seconda prova scritta sarà del tipo “In basket” e avrà una durata di due ore

La terza prova scritta, della durata di due ore e mezza, consiste nella redazione di una relazione in lingua inglese, relativa a una tematica attinente alla pubblica amministrazione.

La prova orale consisterà in un colloquio volto ad accertare le competenze trasversali e la conoscenza della lingua inglese. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio di almeno settanta centesimi.

2. Come prepararsi al concorso SNA formazione dirigenziale 2024?

Per prepararsi alle materie principali del concorso, consigliamo:



Il volume preparatorio specifico “Concorso 116 Allievi Dirigenti SNA -Quiz commentati per la prova preselettiva”, una raccolta di quiz a soluzione commentata per la preparazione alla prova preselettiva e alle prove scritte del concorso SNA per l’ammissione di 116 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 97 dirigenti nelle amministrazioni statali. Si divide in due parti:

La prima parte presenta una selezione di prove ufficiali assegnate nei concorsi degli ultimi 2 anni contenenti quiz di ragionamento logico (ragionamento astratto; comprensione verbale; ragionamento verbale; ragionamento critico verbale; logica deduttiva; problem solving; ragionamento numerico; ragionamento numerico deduttivo; ragionamento critico numerico). All’interno delle prove ufficiali sono presenti anche quiz di altre materie di cui sono fornite le risposte esatte. Ad ogni quiz di logica di tutte le prove è collegata una videolezione di Giuseppe Cotruvo con la spiegazione della giusta tecnica di risoluzione.

La seconda parte raccoglie una selezione di quiz a risposta multipla con soluzione commentata delle materie giuridiche ed economiche oggetto delle prove

Nella sezione online collegata al volume sono inoltre disponibili un simulatore di quiz, videolezioni di logica e quiz di lingua inglese.



Il volume “Test situazionali per Concorsi pubblici”, che rappresenta uno strumento pratico, una sorta di guida o un supporto utile a focalizzare l’attenzione e a riflettere rispetto alle competenze possedute, in particolare per quanto riguarda le soft skills, per stimolare ogni forma di loro accrescimento e di valorizzazione. Il volume offre, inoltre, l’opportunità di entrare in contatto diretto e di sperimentarsi nell’uso di uno dei principali strumenti di valutazione delle competenze trasversali utilizzato nei concorsi pubblici, ovvero i test situazionali.



Il libro “Schemi & Lezioni – Diritto Costituzionale” si propone come strumento di studio e di ripasso sintetico, ma allo stesso tempo completo, sul Diritto costituzionale. Ogni capitolo contiene una selezione di mappe concettuali rappresentate inizialmente sotto forma di schemi generali, per poi essere esplicate con maggiori dettagli, mettendo in evidenza i collegamenti e le interconnessioni tra categorie, principi, e istituti di cui si compone la materia.

3. Come prepararsi alla prova preselettiva del concorso SNA formazione dirigenziale 2024?

La prova preselettiva consiste in 60 quesiti a risposta multipla e potrà svolgersi anche in sedi decentrate. Oltre a quiz riguardanti le materie d’esame, saranno presenti anche dei quiz situazionali come già previsto nello scorso concorso e nelle Linee Guida per l’accesso alla dirigenza pubblica.

Per la preparazione, oltre al volume consigliato indicato sopra, consigliamo di rivedere i test non estratti degli anni scorsi, che potete scaricare in PDF nel box qui sotto.

