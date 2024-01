Corso-concorso SNA formazione dirigenziale 2024: il bando

1. Come prepararsi alle prove



Per prepararsi alle materie principali del concorso, consigliamo:



Il volume “Test situazionali per Concorsi pubblici”, che rappresenta uno strumento pratico, una sorta di guida o un supporto utile a focalizzare l’attenzione e a riflettere rispetto alle competenze possedute, in particolare per quanto riguarda le soft skills, per stimolare ogni forma di loro accrescimento e di valorizzazione. Il volume offre, inoltre, l’opportunità di entrare in contatto diretto e di sperimentarsi nell’uso di uno dei principali strumenti di valutazione delle competenze trasversali utilizzato nei concorsi pubblici, ovvero i test situazionali.



La raccolta “Quiz di logica e psicoattitudinali” è invece uno strumento unico nel suo genere, in grado di offrire al candidato uno strumento completo di studio: un libro cartaceo con espansioni online consistenti in videolezioni a supporto della parte cartacea.



Il libro “Schemi & Lezioni – Diritto Costituzionale” si propone come strumento di studio e di ripasso sintetico, ma allo stesso tempo completo, sul Diritto costituzionale. Ogni capitolo contiene una selezione di mappe concettuali rappresentate inizialmente sotto forma di schemi generali, per poi essere esplicate con maggiori dettagli, mettendo in evidenza i collegamenti e le interconnessioni tra categorie, principi, e istituti di cui si compone la materia.