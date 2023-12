Cooperazione giudiziaria: pubblicato in GU il d.l. 182/2023 sull’EUROJUST

In data 9 dicembre del 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo, 23 novembre 2023, n. 182, volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST), che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

Orbene, scopo del presente scritto è quello di procedere ad una prima disamina di cosa prevede siffatta disciplina legislativa.

Decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale normativa-commentata.pdf 151 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Oggetto del d.l. pubblicato in GU

All’art. 1 del decreto legislativo qui in commento è individuato l’oggetto di siffatto intervento normativo, essendo ivi stabilito che il “presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare l’ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, di seguito denominato «regolamento»”.

Dunque, tale decreto interviene all’esclusivo fine di conformare il nostro ordinamento domestico in rapporto a quanto statuito dal regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 con il quale, come appena visto, da un lato, viene istituita l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), dall’altro, è sostituita, nonché abrogata, la decisione 2002/187/GAI del Consiglio che istituiva l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

2. Struttura operativa italiana presso l’Eurojust

All’art. 2 è disciplinata la struttura operativa italiana presso l’Eurojust.

In particolare, è disposto che il “membro nazionale distaccato presso l’Eurojust, l’aggiunto del membro nazionale e l’assistente del membro nazionale compongono la struttura operativa italiana presso l’Eurojust” (primo comma), fermo restando che compongono “altresì la struttura operativa l’aggiunto e gli assistenti nominati ai sensi dell’articolo 7” (secondo comma) (articolo, questo, che esamineremo successivamente).

Ad ogni modo, salvo “quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, il luogo di lavoro dei componenti della struttura operativa è presso la sede dell’Eurojust” (comma terzo).

Di conseguenza, ad eccezione della ipotesi in cui sia nominati un aggiunto e assistenti ulteriori, le funzioni vengono svolte presso siffatta sede.

3. Nomina del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale

L’art. 3 regolamenta il modo con cui sono nominati il membro nazionale presso l’Eurojust e l’aggiunto del membro nazionale, essendo stabilito a tal proposito che il “membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e l’aggiunto del membro nazionale sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto” (comma primo), fermo restando che possono “assumere l’incarico di membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e di aggiunto del membro nazionale i magistrati con almeno venti anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa” (comma secondo).

Ad ogni modo, non “si applica il termine previsto dall’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12” (comma terzo) e, quindi, non rileva nel caso di specie questo precetto normativo, il quale dispone quanto segue: “Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell’ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia”[1].

Ciò posto, per quanto concerne i criteri, attraverso i quali si decide su tali nomine, al comma quarto è sancito che, ai “fini della nomina, il Consiglio superiore della magistratura valuta prioritariamente l’esperienza professionale dei candidati nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalità di competenza dell’Eurojust a norma dell’articolo 3, paragrafi 1[2] e 3[3], del regolamento, nonché in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale” (primo periodo), così come, ai “medesimi fini, oltre che delle competenze linguistiche dei candidati, si tiene conto delle conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell’Unione europea” (secondo periodo).

Inoltre, sempre al Consiglio superiore della magistratura è demandato altresì il compito di trasmettere “al Ministro della giustizia le dichiarazioni di disponibilità presentate dai candidati a ricoprire l’incarico di membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e di aggiunto del membro nazionale e la relativa documentazione” (art. 3, co. 5, 23 novembre 2023, n. 182), entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, formulare “una proposta motivata di nomina e la trasmette al Ministro della giustizia che, nei trenta giorni successivi, può formulare osservazioni o valutazioni comparative” (art. 3, co. 6, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

Ebbene, una volta conclusa questa procedura istruttoria e formulata tale proposta, nei “trenta giorni successivi alla ricezione delle osservazioni o delle valutazioni comparative del Ministro della giustizia o, comunque, alla scadenza del termine per la formulazione delle stesse, il Consiglio superiore della magistratura nomina il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust o l’aggiunto del membro nazionale con delibera motivata” (art. 3, co. 7, primo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) e con “la medesima delibera, ove necessario, sono conferite al magistrato nominato le funzioni requirenti e ne è disposto il ricollocamento in ruolo” (art. 3, co. 7, secondo periodo, d.lgs.,23 novembre 2023, n. 182).

Chiarito ciò, dal canto suo, il “Ministro della giustizia comunica l’avvenuta nomina al collegio dell’Eurojust e alla Commissione europea” (art. 3, co. 8, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).



Potrebbero interessarti anche: Mandato di arresto europeo e rischio di trattamenti penitenziari degradanti

La cooperazione penale in ambito europeo di quali strumenti disponiamo?

Il Mandato d’arresto europeo e diritti fondamentali dell’U.E. tra istanze di cooperazione giudiziaria ed esigenze di garanzia

4. Trattamento economico del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale

Per quanto riguarda il trattamento economico spettante al membro nazionale presso l’Eurojust e all’aggiunto del membro nazionale, i “magistrati ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e di aggiunto del membro nazionale mantengono il proprio trattamento economico complessivo” (art. 4, co. 1, primo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

Ad ogni modo, fermo “quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 il Ministero della giustizia corrisponde agli stessi il trattamento economico di cui agli articoli 170[5], 171[6], 173 [7]e 178[8] del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo consigliere presso l’Ambasciata d’Italia all’Aja” (art. 4, co. 1, secondo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

5. Rinnovo, cessazione dell’incarico e tramutamento del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale

In ordine al rinnovo, alla cessazione dell’incarico e al tramutamento del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale, è disposto che l’“incarico del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale può essere rinnovato dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, su richiesta formulata dall’interessato almeno sei mesi prima della scadenza dell’incarico” (art. 5, co. 1, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182), fermo restando che, da una parte, alla “scadenza dell’incarico, il magistrato è riassegnato alla sede di provenienza, se vacante” (art. 5, co. 2, primo periodo, primo capoverso, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) ma la “riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte” (art. 5, co. 2, primo periodo, secondo capoverso, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182), dall’altra, quando “la sede di provenienza non è vacante, la riassegnazione del magistrato avviene con tramutamento di sede per concorso virtuale” (art. 5, co. 2, primo periodo, terzo capoverso, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) ma la “riassegnazione del magistrato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (art. 5, co. 2, primo periodo, quarto capoverso, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

Ad ogni modo, salvo “che sia diversamente disposto, si applicano, a ogni effetto di legge, le disposizioni in materia di tramutamento di sede e, se del caso, di funzioni” (art. 5, co. 3, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

6. Assistente del membro nazionale presso l’Eurojust

Per quanto riguarda l’assistente del membro nazionale presso l’Eurojust, tale assistente “è nominato dal Consiglio superiore della magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto” (art. 6, co. 1, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182), fermo restando che possono “assumere l’incarico di assistente del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust i magistrati con almeno dodici anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa” (art. 6, co. 2, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

Ciò posto, oltre ad essere stabilito che si “applicano le disposizioni dell’articolo 3, commi da 3 a 8” (art. 6, co. 3, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) (commi, questi, che sono stati esaminati già in precedenza), è altresì enunciato che il “magistrato al quale è attribuito l’incarico di assistente del membro nazionale mantiene il proprio trattamento economico complessivo” (art. 6, co. 4, primo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

Ad ogni modo, come previsto per in magistrati, anche per tali assistenti è parimenti disposto quanto segue: “Fermo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Ministero della giustizia corrisponde allo stesso il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo segretario presso l’Ambasciata d’Italia all’Aja” (art. 6, co. 4, secondo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

Precisato ciò, è infine stabilito che l’“incarico di assistente del membro nazionale ha una durata pari a quella prevista dal regolamento per il membro nazionale” (art. 6, co. 5, primo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) e si “applicano le disposizioni dell’articolo 5” (art. 6, co. 5, secondo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182), vale a dire quelle afferenti il rinnovo, la cessazione dell’incarico e il tramutamento del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale (già analizzate in precedenza).

Orbene, rispetto “a quanto previsto dall’art. 3 della (…) l. n. 41 del 2005, (…) non è più prevista la possibilità di nominare come assistente del membro nazionale un dirigente dell’amministrazione della giustizia, eventualità che comunque, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, sino ad oggi non si mai verificata”.[9]

7. Nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori del membro nazionale presso l’Eurojust

Per quanto inerisce la nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori del membro nazionale presso l’Eurojust, è previsto che, quando “lo richiedono particolari esigenze di specializzazione, ovvero quando ricorrono circostanze oggettive, concretamente idonee a ostacolare in modo non occasionale il corretto e tempestivo adempimento dei compiti e l’esercizio dei poteri del membro nazionale, questi può essere assistito da un aggiunto e da assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento[1], in ogni caso in numero complessivamente non superiore a tre unità” (art. 7, co. 1, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

Ad ogni modo, quando “si procede ai sensi del comma 1, il Consiglio superiore della magistratura ne dà comunicazione al collegio dell’Eurojust e riceve l’assenso prima di provvedere alla relativa nomina” (art. 7, co. 2, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

8. Poteri del membro nazionale presso l’Eurojust

A proposito dei poteri conferiti al membro nazionale presso l’Eurojust, l’art. 9 chiarisce quali essi siano.

Difatti, al primo comma di questo articolo è preveduto che il “membro nazionale distaccato presso l’Eurojust ha il potere di: a) agevolare o altrimenti sostenere l’emissione o l’esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco; b) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell’Unione europea, inclusa la Procura europea; c) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali dello Stato; d) partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione”.

Inoltre, al di là di codesti poteri, a siffatto membro nazionale spetta altresì la facoltà, e non l’obbligo, come si evince dall’uso delle parole “può emettere o eseguire”, di concerto con l’autorità nazionale competente, per l’appunto di “emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco, nonché disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014” (art. 9, co. 2, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

Pur tuttavia, quando “ricorrono ragioni di urgenza, se non è possibile individuare o contattare tempestivamente l’autorità nazionale competente, il membro nazionale può adottare le misure di cui al comma 2, a condizione che ne informi quanto prima l’autorità nazionale competente” (art. 9, co. 3, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

Ad ogni modo, il “membro nazionale esercita i poteri di cui ai commi 2 e 3 nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero” (art. 9, co. 4, primo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182), fermo restando che, salvo “che la legge preveda un diverso termine, sulle richieste formulate dal membro nazionale il giudice provvede senza indebito ritardo e comunque non oltre quindici giorni” (art. 9, co. 4, secondo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

Ciò posto, è infine disposto che il “membro nazionale provvede alle comunicazioni necessarie ad assicurare il corretto e tempestivo esercizio dei poteri previsti dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale[1] e 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271[2], anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni di cui all’articolo 10” (art. 9, co. 5, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) (che esamineremo da qui a breve).

9. Richiesta e scambio di informazioni con le autorità nazionali

“Fermo quanto disposto dall’articolo 21 del regolamento[1], ai fini dell’esercizio delle funzioni conferitegli dal regolamento, il membro nazionale presso l’Eurojust può: a) richiedere e scambiare con l’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale[2], informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi; b) accedere alle informazioni contenute nei registri e nelle anagrafi indicati dall’articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, alle stesse condizioni del magistrato del pubblico ministero e mediante richiesta all’ufficio centrale del casellario giudiziale; c) accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, nonché alle informazioni contenute in ogni altro pubblico registro; d) richiedere all’autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicare dati inseriti nel Sistema; e) accedere alle informazioni contenute nell’anagrafe delle persone detenute; f) accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui articolo 12 della legge 30 giugno 2009, n. 85[3], alle informazioni inserite nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA” (art. 10, co. 1, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

Ciò posto, è altresì disposto che la “richiesta di cui al comma 1, lettera a) (ossia, come appena visto, quella volta a scambiare, con l’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 cod. proc. pen., informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi ndr.), nonché la richiesta di accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, sono inviate al pubblico ministero” (art. 10, co. 2, primo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) fermo restando che il “pubblico ministero, quando non accoglie la richiesta, la trasmette, unitamente al proprio parere, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che provvede con decreto motivato” (art. 10, co. 2, secondo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

10. Corrispondenti nazionali dell’Eurojust

L’art. 11 regolamenta i corrispondenti nazionali dell’Eurojust.

In particolare, al comma primo è stabilito che il “procuratore generale presso la Corte di cassazione, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto designano, nell’ambito dei rispettivi uffici, un corrispondente nazionale per l’Eurojust”.

Dal canto suo, il “procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo designa, altresì, il corrispondente nazionale per l’Eurojust in materia di terrorismo” (art. 11, co. 2, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) mentre il “Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia designa un corrispondente nazionale per l’Eurojust nell’ambito della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria” (art. 11, co. 3, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

Ad ogni modo, come recita il comma quarto di questo articolo, ai “fini della designazione dei corrispondenti nazionali per l’Eurojust si applicano i criteri indicati nell’articolo 3, comma 4”, d.lgs. n. 182 del 2023 e, dunque, rilevano i criteri, preveduti da questo articolo 3, già esaminati in precedenza, ma che, per comodità espositiva, si riporta anche in questa parte dello scritto nei seguenti termini: l’esperienza professionale dei candidati nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalità di competenza dell’Eurojust a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento, nonché in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale; le competenze linguistiche dei candidati; le conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell’Unione europea.

11. Sistema di coordinamento nazionale dell’Eurojust per l’Italia

L’art. 12 disciplina il sistema di coordinamento nazionale dell’Eurojust per l’Italia.

Nel dettaglio, il primo comma di questo articolo stabilisce che è “istituito il Sistema di coordinamento nazionale dell’Eurojust per l’Italia tra i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all’articolo 20 del regolamento[1], con la finalità di assicurare il coordinamento del lavoro da essi svolto”.

Orbene, nell’ambito di questo sistema, riveste un ruolo centrale il corrispondente nazionale dell’Eurojust, il quale, designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, è infatti il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale (così: art. 12, co. 2, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

Precisato ciò, per la realizzazione di questa attività di coordinamento, è altresì disposto che, entro “sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all’articolo 20 del regolamento, sentito il membro nazionale presso l’Eurojust, elaborano le linee-guida operative e programmano le altre iniziative volte a garantire l’effettività e l’efficacia dell’attività di coordinamento” (art. 12, co. 3, primo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) e le “linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale” (art. 12, co. 3, secondo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

12. Disposizioni transitorie

Sotto il profilo del diritto intertemporale, è previsto, per un verso, che le disposizioni degli articoli 3 e 6, ossia quelle che, come abbiamo visto prima, regolano rispettivamente la nomina del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale e l’assistente del membro nazionale presso l’Eurojust, “si applicano alle procedure di nomina dei magistrati distaccati presso l’Eurojust in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” (art. 13, co. 1, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182), per altro verso, che, nei “trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisita ogni necessaria informazione e sentito il Ministro della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla conferma dell’incarico dei magistrati già distaccati presso l’Eurojust, salvo che risultino venuti meno i requisiti necessari per l’attribuzione dell’incarico ai sensi degli articoli 3 e 6” (art. 13, co. 2, primo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

Ad ogni modo, quando “l’incarico è confermato, il Consiglio superiore della magistratura dispone il ricollocamento in ruolo dei magistrati e conferisce ai medesimi le funzioni requirenti” (art. 13, co. 2, secondo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) ma la “conferma dell’incarico non ne modifica il termine di scadenza” (art. 13, co. 2, terzo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

Invece, si “applicano, in caso di mancata conferma, le disposizioni dell’articolo 5, comma 2”, d.lgs. n. 182 del 2023 (art. 13, co. 2, quarto periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) le quali, come già visto in precedenza, statuiscono quanto sussegue: “Alla scadenza dell’incarico, il magistrato è riassegnato alla sede di provenienza, se vacante. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. Quando la sede di provenienza non è vacante, la riassegnazione del magistrato avviene con tramutamento di sede per concorso virtuale. La riassegnazione del magistrato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Infine, è disposto che, ai “fini di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (e, quindi, per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, ndr.) non si tiene conto del conferimento delle funzioni requirenti disposto ai sensi del comma 2 quando il magistrato distaccato presso l’Eurojust, prima di assumere l’incarico, esercitava funzioni giudicanti” (art. 13, co. 3, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).

13. Abrogazioni

L’art. 14 del d.lgs. n. 182 del 2023 stabilisce che la “legge 14 marzo 2005, n. 41, è abrogata”.

Pertanto, per effetto di questo decreto legislativo, non è più in vigore questa legge in cui erano contemplate le disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

Ebbene, fermo restando che l’“abrogazione costituisce diretta attuazione del criterio di delega previsto dall’art. 11, comma 2, lettera g), della legge n. 127 del 2022, che espressamente prevede l’abrogazione della citata legge”[1], come “messo in luce nella relazione illustrativa, le motivazioni alla base dell’abrogazione della legge n. 41/2005 sono da ricercare nel mutato status del membro nazionale di Eurojust, che, ai sensi dell’art. 7, par. 4, del regolamento, deve essere «magistrato del pubblico ministero, giudice o rappresentante dell’autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di un pubblico ministero o giudice a norma del diritto nazionale»”[2].

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Note