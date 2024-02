Concorso ordinario dirigenti scolastici: prepararsi alla preselettiva

Le domande per il bando di concorso per i primi 587 posti da dirigente scolastico (procedura ordinarie) si sono ormai chiuse, e pare necessaria una prova preselettiva. Vediamo insieme le info e i consigli per la preparazione.

Per tutte le info sul concorso ti rimandiamo al nostro articolo dedicato.

1. La procedura di concorso

Il concorso ordinario per 587 posti da dirigente scolastico prevede Una prova preselettiva: la prova, della quale non sarà pubblicata la banca dati, consiste in un test di cinquanta quesiti a risposta multipla. Superano la prova preselettiva un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso.

la prova, della quale non sarà pubblicata la banca dati, consiste in un test di cinquanta quesiti a risposta multipla. Superano la prova preselettiva un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso. Una prova scritta: la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta, di cui due in lingua inglese, da svolgere in 180 minuti. La prova è superata con un punteggio minimo di 70/100.

la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta, di cui due in lingua inglese, da svolgere in 180 minuti. La prova è superata con un punteggio minimo di 70/100. Una prova orale: la prova consiste in un colloquio volto ad accertare la preparazione professionale del candidato, la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico, la conoscenza e la capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego presso le istituzioni scolastiche e la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEFR. La prova è superata se si consegue un punteggio minimo di 70/100.

la prova consiste in un colloquio volto ad accertare la preparazione professionale del candidato, la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico, la conoscenza e la capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego presso le istituzioni scolastiche e la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEFR. La prova è superata se si consegue un punteggio minimo di 70/100. Una graduatoria di merito al cui punteggio non concorre il voto conseguito nella prova preselettiva

2. Preparazione alle prove

Per verificare la tua preparazione consigliamo il nostro simulatore gratuito di quiz

Consigliamo anche il volume Concorso Dirigente Scolastico – 587 Posti Ordinario, 392 Posti Straordinario -Manuale per tutte le prove.

Tutti gli argomenti prevedono una specifica trattazione delle competenze e del ruolo del dirigente scolastico.

Il testo affronta i temi connessi alla conoscenza e alle competenze del dirigente scolastico previste dalla vigente normativa con riferimento ai mutati contesti della dirigenza pubblica a seguito della riforma Madia.

L’ultima parte contiene:

– l’analisi di un caso per far esercitare le abilità di problem solving in relazione alle situazioni concrete;

– alcune simulazioni per la prova preselettiva.

Nella sezione online collegata al libro sono previsti eventuali aggiornamenti normativi.

2. La prova preselettiva

Per quanto riguarda la preselettiva, in particolare il Regolamento in Gazzetta specifica che qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso, si procede in ogni sede regionale allo svolgimento di una prova preselettiva. Questa potrà anche svolgersi in più sessioni.

Il candidato svolgerà la prova preselettiva nella sede individuata nell’USR presso il quale è stata presentata la domanda di partecipazione. La prova preselettiva ha la durata di 75 minuti e consiste in un test articolato in 50 quesiti a risposta multipla così composto 6 domande per ciascuna delle seguenti materie (per un totale di 48 domande): Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; Modalità’ di conduzione delle organizzazioni complesse e di gestione dei gruppi, con particolare riferimento alla realtà’ delle istituzioni scolastiche ed educative statali; Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell’offerta formativa, all’elaborazione del Rapporto di autovalutazione, del Piano di miglioramento e della Rendicontazione sociale, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica, all’interno di una adeguata progettazione pedagogica; Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà’ del personale scolastico; Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilita’ tipiche del dirigente scolastico, nonche’ di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno di minorenni; Contabilità’ di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

per ciascuna delle seguenti materie (per un totale di 48 domande): 2 domande su Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea. Accederà alla successiva prova scritta un numero di candidati di tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione, nonché coloro che abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti esonerati dalla prova.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia.

Utile l’iscrizione al Gruppo Telegram dedicato al Concorso dirigenti scolastici per notizie in tempo reale e materiali esclusivi!

Se invece ti interessano i concorsi pubblici, iscriviti al canale Whatsapp dedicato.

Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!