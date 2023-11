Concorso dirigenti scolastici: autorizzazione al Ministero

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito ad avviare le procedure per l’assunzione di 979 posti di dirigente scolastico. Quando verranno pubblicati i bandi, potremo fornire delle indicazioni precise sulle prove: pubblichiamo però una prima previsione.

1. L’autorizzazione alle procedure di concorso

I concorsi previsti per Dirigenti scolastici, grazie al Dpcm del 3 ottobre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2023, che autorizza le procedure per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, sono due, per un totale di 979 posti, suddivisi in: 587 tramite procedura ordinaria;

392 tramite procedura straordinaria.

2. Chi può partecipare al concorso ordinario?

Al concorso ordinario per dirigenti scolastici possono partecipare coloro che rispondono ai seguenti requisiti: Far parte del personale docente di una istituzione scolastica statale o del personale educativo di un’istituzione educativa statale.

Avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato con le istituzioni scolastiche o educative statali.

Essere stato già confermato nel tuo ruolo, ovvero aver superato il tuo anno di prova.

Possedere uno dei seguenti titoli di studio: una laurea magistrale o specialistica, un diploma di laurea secondo gli ordinamenti precedenti al DM n. 509/1999, un diploma accademico di II livello dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un diploma accademico del vecchio ordinamento combinato con un diploma di scuola secondaria superiore.

Avere almeno 5 anni di servizio.

Possedere i requisiti generali per lavorare nelle amministrazioni pubbliche.

3. La procedura del concorso ordinario

Il concorso prevede: Una prova preselettiva: la prova, della quale non sarà pubblicata la banca dati, consiste in un test di cinquanta quesiti a risposta multipla. Superano la prova preselettiva un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso.

la prova, della quale non sarà pubblicata la banca dati, consiste in un test di cinquanta quesiti a risposta multipla. Superano la prova preselettiva un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso. Una prova scritta: la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta, di cui due in lingua inglese. La prova è superata con un punteggio minimo di 70/100.

la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta, di cui due in lingua inglese. La prova è superata con un punteggio minimo di 70/100. Una prova orale: la prova consiste in un colloquio volto ad accertare la preparazione professionale del candidato, la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico, la conoscenza e la capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego presso le istituzioni scolastiche e la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEFR. La prova è superata se si consegue un punteggio minimo di 70/100.

la prova consiste in un colloquio volto ad accertare la preparazione professionale del candidato, la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico, la conoscenza e la capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego presso le istituzioni scolastiche e la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEFR. La prova è superata se si consegue un punteggio minimo di 70/100. Una graduatoria di merito al cui punteggio non concorre il voto conseguito nella prova preselettiva I candidati potranno presentare domanda in un’unica regione. Verranno fornite più informazioni alla pubblicazione del bando.

4. Chi può partecipare al concorso straordinario?

La procedura straordinaria è riservata ai docenti che avevano partecipato al Concorso per Dirigenti scolastici 2017 e che alla data del 28 aprile 2023 si trovavano in una delle seguenti condizioni: abbiano proposto ricorso per mancato superamento della prova scritta;

abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale

abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

5. La procedura del concorso straordinario

La procedura per ora sembra prevedere un corso-concorso a prove differenziate a seconda della condizione dei candidati, ma verranno fornite più informazioni alla pubblicazione del bando. Coloro che abbiano proposto ricorso e abbiano un contenzioso pendente per mancato superamento della prova scritta, e che hanno la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale anche caducato, sosterranno una prova scritta con test di 100 quesiti a risposta chiusa della durata di 120 minuti ( 15 per ogni materia 5 sulla lingua straniera prescelta, 5 per su strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche);

Coloro che abbiano proposto ricorso e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale sosterranno una prova orale, ovvero un colloquio della durata minima di 60 minuti sulle materie elencate, lingua straniera e strumenti informatici e tecnologie della comunicazione in uso presso le istituzioni scolastiche. Per essere ammessi al corso concorso i candidati devono ottenere un punteggio pari o superiore a sei decimi.

Il corso, volto ad aggiornare le conoscenze dei candidati, prevede una prova finale che consiste in una relazione scritta sulle attività svolte, un elaborato teorico pratico e relativa esposizione orale. Saranno ammessi coloro che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore di ciascuno dei quattro moduli.

La graduatoria di merito con i punteggi della prova finale sarà poi inserita in coda alla graduatoria del concorso 2017.

