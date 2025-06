Affitti brevi: il TAR Lazio ha annullato la circolare del Viminale che ha introdotto l’obbligo di identificazione “de visu” degli ospiti. Potrebbe interessarti anche l’articolo: Affitti brevi: disciplina e modifiche. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.

1. La vicenda: la circolare sugli affitti brevi

Una federazione, rappresentante sul territorio nazionale del settore ricettivo extralberghiero (imprenditoriale e non), ricorre al Tar Lazio, chiedendo l'annullamento della circolare adottata del Ministero dell'Interno il 18.11.2024 prot. 0038138 che ha introdotto l'obbligo a carico dei gestori di strutture ricettive di identificare de visu gli ospiti; la circolare ha evidenziato la non conformità all'art. 109 TULPS delle procedure di check in da remoto, di per sé ritenute potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza della collettività. I ricorrenti hanno notato che la riforma del 2011 aveva eliminato l'obbligo per i gestori di raccogliere in presenza le generalità degli alloggiati, riducendo gli adempimenti burocratici. Tuttavia, ad avviso della federazione, la circolare contestata ha reintrodotto tale obbligo, aggravando le procedure per le strutture ricettive. Secondo i ricorrenti l'identificazione de visu non garantirebbe la sicurezza, poiché l'alloggiato potrebbe comunque cedere le chiavi a terzi non identificati. Inoltre viene evidenziato come la circolare possa creare anche una disparità di trattamento rispetto ad altre attività. I ricorrenti sostengono pure che il provvedimento sarebbe lesivo del principio di proporzionalità e affetto da carenza di potere, poiché il Ministero dell'Interno può stabilire le modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati, ma non le modalità di identificazione della clientela. A quanto sopra viene aggiunto che le locazioni brevi sarebbero penalizzate economicamente, non potendo i titolari degli alloggi sostenere i costi dell'identificazione de visu. Inoltre, il provvedimento vanificherebbe gli investimenti già effettuati per i check-in automatizzati e da remoto. Infine, sempre secondo i ricorrenti, la detta circolare finisce per introdurre una nuova fattispecie di reato con un atto di rango secondario, non prevedendo una sanzione amministrativa in caso di violazione. In ogni caso si sottolinea il contrasto con la normativa europea.

2. La questione

La circolare adottata del Ministero dell’Interno il 18.11.2024 – prot. 0038138 tiene conto delle modifiche del 2011 all’art. 109 del TULPS?

3. La soluzione

Secondo il Tar Lazio l’obbligo dell’identificazione de visu previsto dalla detta circolare si pone in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi disposta con il D.L. n. 201/2011, provvedimento che ha modificato il comma 3 dell’art. 109 TULPS. In altre parole, a parere dei giudici ammnistrativi, la circolare impugnata non risulta aver tenuto conto della modifica legislativa, avendo, di fatto, ripristinato quanto richiesto in passato, reintroducendo l’obbligo di identificazione de visu a carico dei gestori di strutture ricettive. Il Tar Lazio ha notato che detto obbligo non risulta di per sé in grado di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica atteso che non fa venire meno il rischio che l’alloggio possa essere, comunque, utilizzato anche da soggetti non identificati dal gestore/proprietario dell’immobile locato (questo dopo il primo contatto). Del resto, secondo i giudici ammnistrativi non è facile comprendere per quale ragione strumenti diversi (ad esempio, la verifica dell’identità da remoto) non siano sufficienti a raggiungere il medesimo obiettivo con minor pregiudizio sui destinatari dell’atto impugnato, ciò in linea col principio di proporzionalità che pure governa l’agire pubblico. La circolare ministeriale è stata contestata perché non fornisce giustificazioni adeguate in merito all’obbligo reintrodotto. Alla luce di quanto sopra il Tar Lazio ha ritenuto la circolare viziata, sia per contrasto con l’attuale disposto dell’art. 109 TULPS, sia per violazione del principio di proporzionalità, sia, ancora, per eccesso di potere collegato ad una carenza di istruttoria. Il provvedimento impugnato è stato annullato.



