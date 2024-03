Affitti a breve termine: il nuovo regolamento dell’Unione Europea

Il volume dei servizi di noleggio di alloggi tramite affitti a breve termine è aumentato con l’espansione di piattaforme online, quali Airbnb, Booking, Expedia e TripAdvisor, andando a occupare circa un quarto del totale degli alloggi turistici nell’UE. Essendovi differenze significative nei sistemi di registrazione per affitti a breve termine fra i Paesi dell’UE, l’Europarlamento ha licenziato un nuovo Regolamento, che sarà in vigore tra circa due anni.

1. Il regolamento sugli affitti a breve termine



Il 29 febbraio 2024 il Parlamento dell’Unione Europa ha adottato in via definitiva, con 493 voti favorevoli, 14 contrari e 33 astensioni, i nuovi requisiti sulle modalità di raccolta e condivisione dei dati afferenti ai servizi di locazione a breve termine, già concordati con i governi degli Stati membri. Una volta che il Consiglio adotterà il testo, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore dopo 2 anni.