Visite fiscali dipendenti pubblici: nuove fasce di reperibilità dall’INPS

La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha posto fine a una lunga disparità tra i dipendenti pubblici e privati in merito alle fasce di reperibilità per le visite fiscali. La decisione del Tar ha influenzato direttamente le nuove regole stabilite dall'Inps, comunicate durante le festività natalizie.

La sentenza del Tar, emessa il 3 novembre 2023 (n. 16305), ha dichiarato incostituzionali le precedenti fasce orarie di reperibilità, che imponevano ai dipendenti pubblici un periodo di sette ore contro le quattro previste per i lavoratori del settore privato. Questa disparità è stata ritenuta ingiusta e contraria al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione. La vicenda ha avuto origine da un ricorso presentato dal sindacato della polizia penitenziaria contro il Decreto Ministeriale n. 206 del 2017, che aveva mantenuto differenze significative nelle fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali tra i due settori. Il TAR ha ritenuto che la mancata armonizzazione costituisse una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, richiedendo una riforma normativa per garantire un trattamento equo a tutti i dipendenti, indipendentemente dal settore di appartenenza.

2. I nuovi orari delle visite fiscali per l’Inps



In risposta a questa sentenza, l’Inps ha comunicato nuovi orari di reperibilità per le visite mediche di controllo domiciliare per i dipendenti pubblici in malattia. Fino a nuove disposizioni, le visite dovranno essere effettuate dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi. Questi nuovi orari allineano le fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici a quelle del settore privato, promuovendo finalmente un trattamento equo per tutti i lavoratori.

La sentenza del TAR ha messo in luce la necessità di un’armonizzazione delle normative e ha evidenziato uno sviamento di potere nel mantenere fasce orarie differenziate. L’annullamento parziale del decreto ministeriale ha aperto la strada a una riforma normativa più ampia per garantire una disciplina uniforme e rispettare i principi costituzionali di uguaglianza.

In conclusione, questa sentenza del TAR ha segnato un importante passo avanti verso l’equità tra settore pubblico e privato nelle visite fiscali, ponendo fine a disparità ingiustificate e aprendo la strada a una riforma più ampia nel rispetto dei diritti e delle tutela di tutti i lavoratori.



