Valutazione nesso causale e logica della credibilità razionale nella pronuncia Franzese

1. La teoria condizionalistica e i suoi corollari



L’uomo è dotato di libero arbitrio[1], per cui è capace di determinare, tramite la volontà, le proprie scelte e le proprie azioni. Allo stesso tempo, in alcuni casi ed in certi momenti (aderenza al caso concreto) la volontà umana può essere determinata da uno o più fattori (interni o esterni all’uomo) che si pongono in relazione causale alla stessa. Tali fattori possono agire in uno stadio che precede la formazione della volontà, oppure possono essere concomitanti o susseguenti alla stessa. Allo stesso tempo, nel corso dell’azione possono verificarsi dei fattori che vadano ad incidere sul decorso causale della stessa, provocando di fatto un evento che non era stato voluto dall’agente.

La valutazione del nesso causale[2] materiale (elemento oggettivo del reato) si basa sull’analisi del rapporto causale tra una determinata condotta (commissiva o omissiva) e la produzione di un certo evento (dannoso o pericoloso), al fine di determinare o meno la responsabilità penale del soggetto agente (tipicità del reato).

La causalità materiale è disciplinata dagli artt. 40 e 41 c.p. che, rispettivamente, si riferiscono alla condotta umana come causa (immediata) e come concausa (mediata) di un certo evento.

Per ritenere tipico un fatto di reato è quindi, necessario procedere all’accertamento che quell’evento dannoso o pericoloso sia la conseguenza (conditio sine qua non) della condotta commissiva o omissiva tenuta dal soggetto autore del fatto (astrattamente previsto come reato). In sostanza, in relazione alle condotte commissive, si procederà con un giudizio controfattuale, basato sul processo di eliminazione mentale delle medesime dal decorso causale. Se, eliminando la condotta verificatisi, dal decorso causale, l’evento si sarebbe prodotto ugualmente, allora quella condotta non può dirsi causa di quell’evento. In relazione alle condotte omissive (il mancato rispetto dell’obbligo giuridico di tenere una certa condotta, da cui sia derivato un evento dannoso o pericoloso equivale a cagionarlo ex art. 40 c.p.), si procederà con un doppio giudizio: si aggiungerà al decorso causale la condotta che si sarebbe dovuta tenere (posizione di garanzia) e si verificherà se attraverso tale condotta l’evento si sarebbe o meno prodotto.

Ma quando quell’azione o quell’omissione, può effettivamente dirsi causa di quell’evento?

Dall’analisi delle disposizioni sopra richiamate, si evince che la condotta tenuta dal soggetto agente è causa di quel particolare evento, anche quando nel corso dell’azione siano intervenuti altri fattori capaci anch’essi di determinarlo (fatti antecedenti, concomitanti e susseguenti ex c. 1 art. 41 c.p.), perfino quando nel corso di azione agisca un altro uomo (c.3 art.41 c.p.). Il nesso causale viene interrotto solo da un fattore susseguente (che agisce dopo la realizzazione della condotta posta in essere dall’agente) che sia da solo in grado di determinare quel particolare evento (c.2 art.41 c.p.).

La questione problematica, che per anni ha impegnato sia la Giurisprudenza, sia la dottrina[3] e che non può dirsi ancora risolta completamente, è l’individuazione del criterio logico-giuridico per procedere all’accertamento del nesso causale, poiché il codice penale tace sul punto.

Invero, dall’esame del combinato disposto degli artt. 40 e 41 c.p. si rinviene il criterio della conditio sine qua non (teoria condizionalistica) attraverso il quale, si considera causa di un certo evento ogni condotta umana idonea a produrlo. Unico correttivo stabilito per legge è la disposizione ex c. 2 dell’art. 41 c.p. sopra richiamata. Seguendo l’impostazione della teoria condizionalistica però, si genera un pericoloso regresso all’infinito, tale per cui ogni condotta dipendente è considerata causa dell’evento finale (ipotesi di scuola, è l’esempio della madre che genera l’autore dell’illecito penale: se non lo avesse generato, l’evento non si sarebbe prodotto), in palese violazione del principio di determinatezza (difficoltà di accertare in concreto l’ipotesi astratta) e chiarezza della disposizione normativa (incertezza del precetto ex artt. 25 Cost. 1 e 199 c.p.). Inoltre, non consente di mitigare il giudizio di accertamento in ordine alla verificazione di fattori imprevedibili e/o indomabili (decorso causale atipico/ipotetico, causalità addizionale) da parte dell’agente, in palese violazione del principio di colpevolezza (responsabilità penale personale art. 27 Cost.).

Per le ragioni poc’anzi esposte, si sono sviluppate, nel tempo, diverse teorie al fine di apportare un correttivo alle problematiche riconnesse all’applicazione della teoria condizionalistica pura, (equivalenza delle cause)[4] [5] [6]:

teoria della causalità adeguata (accertamento dell’idoneità della condotta posta in essere alla produzione dell’evento, secondo un giudizio basato sull’ id quod plerumque accidit–prevedibilità dell’evento); teoria della causalità umana (elaborata dall’Antolisei, si basa sul potere di dominio delle condizioni dell’azione da parte dell’autore della condotta e dunque sull’accertamento della non verificazione di fattori eccezionali).

Entrambi i correttivi però, non consentono di fornire un criterio di giudizio valido quando non si hanno conoscenze in merito alla capacità di un certo fattore, di determinare un certo evento. Si pensi ai noti casi di cronaca del disastro di Stava[7] del 1985, al caso ThyssenKrupp[8],o al più recente disastro dell’Ilva[9] e alle malattie epidemiche e tumorali in generale.

Proprio a causa di queste incertezze, da ultimo, si è fatto ricorso alla teoria della causalità scientifica secondo la quale, si accerta che una condotta è causa di un certo evento secondo una data legge scientifica di copertura. Dall’applicazione del metodo scientifico deriva il problema di individuare il grado di certezza sufficiente per ritenere provato il nesso di causalità.