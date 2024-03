Jobs Act: ok alle tutele crescenti nelle piccole imprese

La Consulta con la sentenza n. 44 del 19 marzo 2024 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, c. 3, del d.lgs. n. 23/2015, che consente l’attrazione nell’ambito applicativo del regime delle tutele crescenti anche di lavoratori di piccole imprese, già in servizio al 7 marzo 2015, in concomitanza e in conseguenza di assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato, dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto, che abbiano comportato il superamento dei limiti dimensionali ex art. 18, c. 8 e 9, statuto dei lavoratori. Per approfondimenti sul lavoro consigliamo il volume “Il lavoro subordinato -Rapporto contrattuale e tutela dei diritti”

1. L’asserita violazione della delega dalle tutele crescenti

Una Sezione lavoro di un Tribunale aveva dedotto la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in riferimento ai criteri di delega ex art. 1, c. 7, lett. c), l. n. 183/2014 (Jobs Act): l'oggetto della delega, poiché circoscritto alle «nuove assunzioni», cioè ai lavoratori "giovani" assunti dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015 (7 marzo 2015) sarebbe violato nella misura in cui il nuovo regime opera per i lavoratori assunti prima di tale data, ma in piccole imprese che, solo dopo, abbiano superato la soglia di 15 dipendenti occupati nell'unità produttiva. Per la delega legislativa, la disciplina dei licenziamenti doveva essere rivista per le nuove assunzioni in un assetto a doppio regime, ispirato alla logica secondo cui i lavoratori in servizio al 7 marzo 2015, che già avessero la tutela reintegratoria ex art. 18 statuto dei lavoratori, l'avrebbero conservata immutata pure in ipotesi di licenziamenti intimati dopo, mentre ai lavoratori assunti ex novo, a partire da tale data, si sarebbe applicata direttamente la nuova più limitata disciplina.

2. Le sentenze n. 7 e 22 del 2024

Tale regime di tutela era stato esaminato dalla Corte con riferimento ai licenziamenti collettivi, in quanto “licenziamenti economici”, nella sentenza n. 7/2024, che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, c. 1, e 10 del d.lgs. n. 23/2015, sollevate denunciando la violazione del medesimo criterio di delega. La sentenza n. 22 del 2024 aveva invece ritenuto violato tale criterio di delega sotto diverso profilo, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 1, del d.lgs., limitatamente alla parola «espressamente».



3. Non è violata la legge delega

Nella sentenza del 19 marzo la Corte considera essere conforme alla legge di delega la disciplina per i lavoratori che erano sì già in servizio al 7 marzo 2015, tuttavia che a tale data non beneficiavano della tutela reintegratoria in quanto non era integrato il requisito occupazionale previsto dai c. 8 e 9 dell’art. 18 e quindi a essi trovava applicazione solo la tutela indennitaria (l. n. 604/1966). La Corte ha ritenuto che il legislatore delegato, nell’esercizio del suo potere di completamento del quadro della disciplina, poteva regolare pure la posizione dei dipendenti di piccole aziende, per i quali non sussisteva un regime di tutela reintegratoria ex art. 18 da conservare, e ciò poteva fare tenendo conto del bilanciamento voluto dal legislatore delegante, cioè la non regressione della tutela reintegratoria di chi, essendo già in servizio, l’avesse alla data dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Pertanto, non c’è stata una regressione in peius per tali lavoratori poiché la tutela del d.lgs. è più favorevole del regime della l. n. 604/1966 a essi applicabile in precedenza, prima del superamento della soglia occupazionale. Inoltre, risulta soddisfatto lo scopo della delega, cioè se invece fosse stata consentita l’acquisizione ex novo del regime di tutela dell’art. 18, avrebbe potuto rappresentare una remora, per il datore di lavoro, a fare nuove assunzioni, che invece il legislatore delegante voleva incentivare. Per l’effetto non è violata la legge di delega, e ai lavoratori di piccole imprese, assunti prima dell’entrata in vigore del d.lgs., non si applica l’art. 18 statuto dei lavoratori, ma il regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i contratti a tutela crescente, nell’ipotesi ove il datore di lavoro abbia oltrepassato il limite di 15 lavoratori occupati nell’unità produttiva in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo l’entrata in vigore del d.lgs.

