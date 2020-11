Jobs act: inammissibili le questioni sui licenziamenti collettivi

La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Napoli sulla disciplina dei licenziamenti collettivi, prevista nel decreto legislativo n.23 del 2015 attuativo del cosiddetto Jobs Act.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che le questioni sono state dichiarate inammissibili.

La Corte costituzionale ha ritenuto che la motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni sia insufficiente e che non sia stato chiarito il tipo di intervento richiesto alla Corte.

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

