Superamento limite deleghe: vale il regolamento condominio

4. Le riflessioni conclusive



Secondo l’articolo 67 disp att. c.c. ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Nel calcolo del quinto non va conteggiata anche la quota millesimale del delegato. Come è stato recentemente osservato infatti la disposizione sopra detta si limita a prevedere che il delegato non può “rappresentare” più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale, riferendosi ai condomini dai quali ha ricevuto la delega e non alla propria quota di cui egli è titolare (Trib. Roma 9 luglio 2020, n. 9989).

In ogni caso la partecipazione all’assemblea condominiale di un condomino fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dalla legge, comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, non dà luogo a un’ipotesi di nullità assoluta della delibera stessa, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 c. c., bensì a un’ipotesi di annullabilità ex art. 1137 c. c.

Naturalmente, in mancanza di espressi divieti contenuti nel regolamento condominiale, chiunque può rappresentare un condomino in assemblea, sia esso un altro condomino, un familiare, il conduttore, una persona estranea alla compagine condominiale; nulla esclude, poi, che i delegati (nei caseggiati fino a 20 condomini) possano rappresentare più condomini, a meno che non vi sia un’apposita disposizione del regolamento che tenda ad evitare che si faccia incetta di voti (valida indipendentemente dal numero dei condomini).

La clausola del regolamento di condominio volta a limitare il potere dei condomini di farsi rappresentare nelle assemblee è inderogabile, in quanto posta a presidio della superiore esigenza di garantire l’effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell’interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente; di conseguenza anche in questa ipotesi la partecipazione all’assemblea di un rappresentante fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento suddetto, comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, dà luogo ad un’ipotesi di annullabilità della stessa, senza che possa rilevare il carattere determinante del voto espresso dal delegato per il raggiungimento della maggioranza occorrente per l’approvazione della deliberazione (Cass. civ., sez. VI, 28/03/2017, n. 8015). Si può quindi affermare che l’inderogabilità dell’art. 67, comma 1, disp. att. c.c., a termini del successivo art. 72 disp. att. c.c., riguarda solo l’eventuale incremento regolamentare del numero di deleghe massimo previsto dalla legge, ma non la sua riduzione, come avvenuta nel caso in esame.