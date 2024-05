Spese di portierato: sempre dovute da parte del condomino che non beneficia del servizio?

Il Tribunale di La Spezia, con sentenza n. 366 del 15 aprile 2024, ha fornito chiarimenti sulle spese di portierato.



La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

Tribunale di La Spezia – Sent. n. 366 del 15/04/2024 Trib.-La-Spezia-sent-366-2024.pdf 1 MB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La fattispecie

Parte attrice citava in giudizio avanti al Tribunale di La Spezia il Condominio di cui la stessa fa parte per impugnare la delibera con la quale le veniva imputato, pro quota, il costo per il servizio di guardiania e portierato eseguito nelle parti comuni. Tra le altre cose parte attrice lamentava come detto servizio, sebbene già attivo da molti anni nel Condominio in quanto deliberato a maggioranza in assenza della società attrice la quale, peraltro, era stata sempre tenuta esclusa dai relativi costi, non riguardava alcuna parte comune di cui la società potesse beneficiare. Infatti, la società dava prova del fatto che i locali ove la stessa svolge un’attività commerciale a piano terra non hanno alcun collegamento con le aree di competenza del portiere incaricato visto che gli stessi, sul lato anteriore, erano dotati di un autonomo e distinto ingresso sulla pubblica via mentre, sul lato posteriore, erano presenti solo poche uscite di sicurezza.

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni:

FORMATO CARTACEO Manuale di sopravvivenza in condominio La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese. Luca Santarelli | Maggioli Editore 2024 24.70 € Scopri di più

2. Spese di portierato: il quesito

Il Giudice del Tribunale di La Spezia è stato chiamato a decidere se, considerando gli aspetti fattuali, la società attrice potesse essere, d’ora in poi, chiamata a sostenere i costi, pro quota, per il servizio di portierato che da anni il Condominio aveva incaricato sulla base di una delibera in cui la stessa società attrice non aveva preso parte.