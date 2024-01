Spot autopromozionali: La Corte UE sul caso Mediaset

Nella causa C-255/21, la III Sezione della Corte di Lussemburgo ha sentenziato in ordine al limite orario di spot pubblicitari in televisione, fornendo lumi sugli annunci promozionali di programmi radio effettuati su emittenti televisive del medesimo gruppo di imprese. Chiarito anche il criterio della responsabilità editoriale.

1. Le sanzioni AGCOM al gruppo Mediaset

Reti Televisive Italiane SpA (RTI), company italiana di servizi di media audiovisivi, proprietaria dei canali televisivi Canale 5, Italia 1 e Rete 4, nel 2017 veniva sanzionata dall’Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per aver violato la normativa nazionale che fissa un limite di affollamento orario della pubblicità televisiva.

3. La posizione di RTI

RTI sostiene che gli annunci dell’emittente radiofonica avrebbero dovuto essere considerati annunci di autopromozione, cioè annunci pubblicitari dei suoi propri programmi e, per l’effetto, risultare esclusi dal tempo di trasmissione oraria di pubblicità televisiva.

4. Il quesito sugli spot

Il Consiglio di Stato italiano, adito da RTI ai fini dell’annullamento delle sanzioni, ha richiesto alla Corte UE se la nozione di “annunci dell’emittente” relativi ai propri programmi, che sono esclusi dal calcolo della percentuale del 20 % del tempo di trasmissione di spot pubblicitari televisivi, includa pure gli annunci promozionali effettuati dal canale televisivo per una stazione radio appartenente al medesimo gruppo societario.

5. La posizione di Lussemburgo

Tramite la sentenza del 30 gennaio, la Corte UE ha risposto al quesito italiano in senso negativo, affermando che i servizi di radiodiffusione radiofonici, consistenti in trasmissioni di contenuto sonoro e senza immagini, sono differenti dai programmi audiovisivi forniti dall’organismo di radiodiffusione televisiva: gli stessi non rientrano quindi nella nozione di “programmi”, salvo che risultino scindibili dall’attività principale della stazione radio e possano, quindi, essere qualificati come “servizi di media audiovisivi”.

6. Il ruolo della responsabilità editoriale

La Corte UE, ulteriormente, ha precisato che per poter essere considerati “propri programmi” dell’emittente televisiva, detta emittente deve, altresì, assumerne la responsabilità editoriale. Quest’ultima consiste nell’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione da parte di una persona o di un’entità che abbia il potere di stabilire, in via definitiva, l’offerta audiovisiva.

7. Il criterio della responsabilità editoriale e gli obiettivi delle norme sugli spot

Considerato che le norme relative al tempo massimo di trasmissione pubblicitaria per ora d’orologio perseguono obiettivi distinti da quelli perseguiti dalle norme sulla concorrenza, è il criterio della responsabilità editoriale dei programmi di cui trattasi a dover essere preso in considerazione al fine di interpretare l’espressione “propri programmi”, e non l’appartenenza delle due emittenti al medesimo gruppo.

