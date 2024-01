Riforma della prescrizione: testo approvato alla Camera

1. Riforma della prescrizione



Il provvedimento approvato dalla Camera prevede una sospensione della prescrizione di 24 mesi dopo la condanna di primo grado e di 12 mesi dopo la conferma della condanna in appello.

Inoltre, se la sentenza non arriverà nei tempi previsti, la prescrizione riprenderà il suo corso calcolandosi anche il precedente periodo di sospensione.

Insomma, il testo prevede un’autonoma causa di sospensione della prescrizione a seguito di sentenza di condanna, ma il tempo previsto per questo non potrà essere superiore a due anni in seguito alla sentenza di condanna di primo grado e un anno in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado.

In ogni caso, anche il tempo di sospensione verrà computato ai fini della prescrizione nel caso di superamento dei termini per la pronuncia della sentenza.

Di conseguenza, viene abrogato l’istituto della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

Durante la votazione sono stati respinti tutti gli emendamenti, tra cui quelli che puntavano ad escludere dal nuovo conteggio reati gravi come il revenge porn e la tortura.

Bocciata anche la proposta di far decorrere il termine della prescrizione dal giorno dell’iscrizione della notizia di reato e non da quello della commissione del fatto.

Ora bisognerà attendere la decisione del Senato.

Si tratta della quarta riforma a riguardo in sette anni. Per avere un quadro completo delle diverse riforme che si sono susseguite nella giustizia penale, si consiglia il seguente volume che le analizza e raccoglie in un quadro unitario.