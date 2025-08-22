Reati ambientali: il Governo interviene con il D.L. n. 116/2025

1. Le modifiche apportate al TU in materia ambientale



Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. testo unico in materia ambientale), molte delle norme ivi contemplate sono state emendate dal decreto legge n. 116 del 2025.



Le modifiche apposte all’art. 255 del d.lgs. n. 152 del 2006

In particolare, la prima, a essere stata soggetta a modifiche tra quelle inerenti la materia penale, è l’art. 255 che, come è noto, prevede il reato di abbandono di rifiuti non pericolosi (adesso rinominata, come vedremo da qui a breve, alla luce di siffatta novità normativa, abbandono di rifiuti non pericolosi.

Difatti, l’art. 1, co. 1, lett. b), decreto legge n. 116 del 2025 prevede al riguardo quanto segue: “all’articolo 255: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro.»; 3) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Fuori dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l’abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»; 4) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. L’accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»; 5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Abbandono di rifiuti non pericolosi»;”.

Di conseguenza, alla luce di tali norme di legge, ne consegue che: a) se prima era preveduto che, fatto “salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro” (primo periodo) mentre, se “l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio” (secondo periodo), è adesso disposto che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro, b) viene introdotta una nuova contravvenzione, essendo ivi sancito che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro; c) se prima era enunciato che chiunque violava il divieto di cui all’articolo 232-ter era punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta mentre, se l’abbandono riguardava i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, la sanzione amministrativa era aumentata fino al doppio, è ora disposto che, fuori dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l’abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro; d) è ora stabilito che l’accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis [ossia la statuizione di legge appena menzionata al punto c)] può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati, fermo restando che il Sindaco del Comune, in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis, è competente all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria; e) come menzionato poco prima, è stata mutata la rubrica di tale norma incriminatrice da “Abbandono di rifiuti” a “Abbandono di rifiuti non pericolosi”.



Il “nuovo” art. 255-bis del d.lgs. n. 152 del 2006

Oltre a essere stata emendata la disposizione legislativa appena esaminata, la normativa qui in commento inserisce un’ulteriore previsione di legge in seno al d.lgs. n. 152 del 2006.

Ebbene, la prima tra queste è l’art. 255-bis, rubricata “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari”, visto che l’art. 1, co. 1, lett. c), decreto legge n. 116 del 2025 statuisce a tal proposito quanto sussegue: “dopo l’articolo 255 sono inseriti i seguenti: «Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari). – 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi. 3. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Tal che, per effetto di codesto innesto legislativo, si è provveduto a concepire una norma incriminatrice di questo genere, che si connota per i seguenti punti salienti: I) è adesso sanzionato in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, chi abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del d.lgs. n. 152 del 2006, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”; II) è altresì preveduto un ulteriore delitto, per i titolari di imprese e i responsabili di enti i quali, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, prevedendosi la sanzione detentiva della reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi; III) è altresì stabilito che, quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi, disponendosi al contempo che si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, quindi, le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali, così come prevedute dall’art. 222 all’art. 224-ter di questo atto avente forza di legge.



Il “nuovo” art. 255-ter del d.lgs. n. 152 del 2006

Ulteriore precetto normativo, introdotto sempre dal decreto legge n. 116 del 2025 in relazione al d.lgs. n. 152 del 2006, è l’art. 255-ter, rubricato “Abbandono di rifiuti pericolosi” visto che l’art. 1, co. 1, (sempre) lett. c), di questo decreto legge, statuisce a tal riguardo quanto sussegue: “dopo l’articolo 255 sono inseriti i seguenti: (…) Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi). – 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.»;”.

Di conseguenza, alla luce di tale norma di legge, è adesso stabilita una ulteriore ipotesi delittuosa, con cui viene sanzionato, con la pena della reclusione da uno a cinque anni, chi, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee.

Oltre a ciò, è anche preveduta un’aggravante per tale figura di reato, e dunque si tratta di un’aggravante speciale, quando dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna o, ancora, ove il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del d.lgs. n. 152 del 2006, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

In uno di questi casi, infatti, la pena, da doversi comminare, è quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per di più, è disposta pure un’ulteriore ipotesi delittuosa, allorché i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sanzionandosi tali condotte con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi, e disponendosi al contempo che, quando ricorre taluno dei casi menzionati poco prima (ossia, in buona sostanza, allorquando il fatto comporti pericolo per le persone, l’ambiente, gli ecosistemi o la biodiversità), la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.



Le modifiche apposte all’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006

In riferimento all’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 che, come è noto, regola l’attività di gestioni di rifiuti non autorizzata, l’art. 1, co. 1, lett. d), decreto legge n. 116 del 2025 interviene su di esso nei seguenti termini: “all’articolo 256: 1) al comma 1: 1.1) all’alinea, le parole: «è punito:» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.»; 1.2) le lettere a) e b) sono abrogate; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi. 1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.»; 3) il comma 2 è abrogato; 4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.»; 5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni. 3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.»; 6) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis,»; 7) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro»;.

Di conseguenza, in ragione di tali modificazioni, questo articolo 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 risulta essere stato emendato nel seguente modo: a) se prima erano previste la la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si trattava di rifiuti non pericolosi e quella dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si trattava di rifiuti pericolosi, è ora contemplata la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre a essere enunciato che, se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni; b) è oltre tutto stabilito un incremento di tali sanzioni, nella misura pari a quella della reclusione da uno a cinque anni, quando dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, ovvero il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze, statuendosi contestualmente che, se ricorre taluno dei casi appena menzionati, e i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi; c) è altresì disposto che, nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , quindi, le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali, così come prevedute dall’art. 222 all’art. 224-ter di questo atto avente forza di legge; d) è oltre tutto previsto che, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (e, dunque, per il caso in cui si proceda all’applicazione della pena su richiesta delle parti) per taluno dei fatti sin qui illustrati, ne consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato; e) è stata abrogata quella previsione di legge, vale a dire quella che era contenuta nel comma secondo di tale articolo 256, la quale statuiva che le “pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2”, d.lgs. n. 152 del 2006; f) se prima era disposto, per un verso, che, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, per altro verso, che si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, oltre a essere inoltre stabilito che, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, conseguiva la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto era enunciato dal “vecchio” comma terzo, adesso tale comma è stato riformulato nella susseguente maniera: “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi”; g) è adesso stabilito che la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze, oltre a essere disposto che se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; h) in relazione a questo nuovi commi 3 e 3-bis, è altresì enunciato che, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai siffatti commi, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi; h) per una evidente esigenza di coordinamento alla luce di tutte queste modifiche normative, al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono state sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis,» e lo stesso dicasi per il comma 5, in relazione al quale si è provveduto a emendarlo nella susseguente maniera: “al comma 5, le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro»”.



I cambiamenti concepiti per l’art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006

A proposito dell’art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, riguardante la combustione illecita di rifiuti, pure siffatto precetto normativo è stato oggetto di numerose modifiche da parte del decreto legge n. 116 del 2025.

In effetti, l’art. 1, co. 1, lett. e), decreto legge n. 116 del 2025 ha provveduto a emendarlo nella susseguente maniera: “all’articolo 256-bis: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.»; 2) il comma 3 è abrogato; 3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni. 3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l’incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.»; 4) al comma 4, le parole: «il fatto di cui al comma 1 è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi»; 5) al comma 6, il primo periodo è soppresso;”.

Di tal che ne discende che le novità, introdotte da questo atto avente forza di legge a proposito di tale norma incriminatrice, sono sintetizzabili nel seguente modo: 1) se prima era disposto che le stesse pene (di quelle di cui al comma primo ndr.) si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, è adesso sancito che le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, commi 1 e 1.1, d.lgs. n. 152 del 2006, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, stabilendosi al contempo che, se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sempre di questo d.lgs. n. 152 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1; 2) è stato abrogato il comma terzo, che così disponeva: “La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa; ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni previste dall’ articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”; 3) è adesso stabilito che la combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del d.lgs. n. 152 del 2006 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze, oltre a essere enunciato che la combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni; 4) in relazione ai fatti appena menzionati nel punto 3), è altresì disposto che se da essi consegue l’incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà (si tratta quindi di una circostanza speciale ad effetto speciale), 5) per una evidente esigenza di coordinamento, al comma 4, le parole: «il fatto di cui al comma 1 è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi; 6) è stato soppresso il primo periodo del comma sesto, che così stabiliva: “Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e)”.



Le modificazioni disposte per l’art. 258 del d.lgs. n. 152 del 2006 (in materia penale)

In riferimento all’art. 258 del d.lgs. n. 152 del 2006, afferente la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, per quanto riguarda la materia penale, l’art. 1, co. 1, lett. f), decreto legge n. 116 del 2025 è intervenuto su di esso nella susseguente maniera: “all’articolo 258: (…) 3) al comma 4, secondo periodo, le parole: «la pena dell’articolo 483 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da uno a tre anni»; 4) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.»;”.

Pertanto, per effetto di queste modificazioni, da un lato, stante il fatto che il primo periodo del comma quarto dell’art. 258 del d.lgs. n. 152 del 2006 statuisce che, salvo “che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro”, per l’ipotesi preveduta nel seguente secondo periodo, che rende tale fattispecie, da illecito amministrativo a quello penale, allorché questo fatto riguardi il trasporto di rifiuti pericolosi, viene meno il riferimento alla pena prevista dall’art. 483 cod. pen. (la quale, come è noto, prevede quanto segue: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”), stabilendosi una pena della reclusione da uno a tre anni, dall’altro, si dispone che alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (e, dunque, pure nel caso in cui si proceda all’applicazione della pena su richiesta delle parti) per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo (e, di conseguenza, nelle ipotesi di: a) trasporto di rifiuti pericolosi e nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; b) qualora si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; c) laddove si facciauso di un certificato falso durante il trasporto), consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.



La modifica apposta all’art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006

In relazione all’art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006 (che, come è risaputo, regolamenta(va) il traffico illecito di rifiuti), l’art. 1, co. 1, lett. g), decreto legge n. 116 del 2025 procede a modificarlo nei seguenti termini: “all’articolo 259: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell’articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.»; 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Spedizione illegale di rifiuti»;”.

Quindi, alla luce di codeste modificazioni, per un verso, il precedente comma (così formulato: “Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”) viene sostituito, stabilendosi, al suo posto, che chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell’articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, oltre a essere stabilita un’aggravante speciale a effetto comune, essendo disposto un aumento della pena in caso di spedizione di rifiuti pericolosi, dall’altro, viene cambiata la rubrica di questo articolo da “Traffico illecito di rifiuti” a “Spedizione illegale di rifiuti”.



I “nuovi” articoli 259-bis e 259-ter del d.lgs. n. 152 del 2006.

Infine, questo decreto legislativo n. 152 è stato ulteriormente modificato attraverso l’inserimento, in seno ad esso, di due ulteriori precetti normativi, vale a dire gli articoli 259-bis e 259-ter.

Difatti, l’art. 1, co. 1, lett. h), decreto legge n. 116 del 2025 stabilisce a tal proposito quanto segue: “dopo l’articolo 259 sono inseriti i seguenti: «Art. 259-bis (Aggravante dell’attività di impresa). – 1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa. Ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). – 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.»”.

Di conseguenza, alla luce di tali inserimenti normativi, è ora disposto: I) un'aggravante speciale, ma a effetto comune (in quanto è sancito un incremento della pena sino a un terzo), per le ipotesi di reato di cui agli articoli 256, 256-bis e 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, quando i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, sancendosi al contempo, per un verso, che il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa, per altro verso, che ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il quale, come è notorio, stabilisce quanto segue: "Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi"); II) è sancita un'attenuante speciale a effetto speciale (in quanto è preveduto un decremento della pena da un terzo a due terzi) allorquando uno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sia commesso per colpa.