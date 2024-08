Reati ambientali -Scheda di Diritto

Codice Penale Italiano: Include reati ambientali quali il disastro ambientale (art. 452-quater), inquinamento ambientale (art. 452-bis), e traffico e abbandono di materiale radioattivo (art. 452-sexies). Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell’Ambiente): Fornisce una disciplina organica sulla gestione dei rifiuti, la tutela dell’aria, delle acque e del suolo, oltre a prevedere sanzioni amministrative e penali per le violazioni. Normativa Europea: La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni penali per i più gravi reati ambientali.

2. Categorie di reati ambientali



Inquinamento: Causato da emissioni di sostanze nocive nell’aria, nelle acque o nel suolo, violando i limiti stabiliti dalla legge.

Gestione Illegale di Rifiuti: Include lo smaltimento o il trattamento illegale di rifiuti pericolosi e non pericolosi, e il traffico illecito di rifiuti.

Disastri Ambientali: Gravi alterazioni dell’ecosistema causate da attività umane, come fuoriuscite di petrolio o incidenti industriali.

Abusi nell’Edilizia e nel Territorio: Costruzioni non autorizzate in aree protette o vincolate e violazioni delle normative urbanistiche e paesaggistiche.