Rapporto tra perdita di chance e della possibilità di godere del rapporto parentale

1. I fatti: la perdita di chance e la morte del paziente

La moglie di un paziente deceduto per un problema cardiaco adiva il tribunale di Trani, sia in proprio che quale l’esercente la potestà genitoriale dei figli minori, per chiedere la condanna di una struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti per la morte del marito.

In particolare, parte attrice deduceva che il marito, avvertendo dolori all’arto superiore sinistro nonché precordialgia e sudorazione, aveva chiamato la centrale operativa del 118, che era giunta presso la sua abitazione pochi minuti dopo. Il medico si limitava ad effettuare una misurazione della pressione sanguigna, lo stato glicemico e un elettrocardiogramma on-line. Dopo 21 minuti all’arrivo dell’ambulanza, i sanitari lasciavano l’abitazione del paziente comunicandogli che le sue condizioni cliniche non rivestivano carattere di gravità e gli consigliavano soltanto l’assunzione di compresse di paracetamolo. Durante la notte, però, il paziente continuava ad avvertire i sintomi suddetti e pertanto il mattino seguente la moglie lo accompagnava al pronto soccorso dell’ospedale, dove veniva visitato in mattinata e sottoposto ad un elettrocardiogramma. Tuttavia, il referto dell’elettrocardiogramma veniva esaminato dai medici soltanto tre ore dopo l’esecuzione dell’accertamento diagnostico, quando ormai il paziente era morto da più di un’ora.

Secondo gli attori era ravvisabile una responsabilità della struttura sanitaria convenuta, in quanto il personale del 118 che era intervenuto presso l'abitazione del paziente la sera prima dell'evento mortale, non aveva gestito il dolore toracico del paziente secondo quanto previsto dai relativi protocolli, perché non aveva trasportato immediatamente il paziente all'ospedale per sottoporlo ad una un monitoraggio costante. In secondo luogo, anche il personale sanitario del pronto soccorso avrebbe tenuto nei comportamenti inadempienti, avendo eseguito il ritratto il tracciato elettrocardiografico.

2. Le valutazioni del Tribunale

Preliminarmente, il giudice ha evidenziato come la responsabilità della struttura sanitaria sia inquadrabile all’interno della categoria contrattuale, con conseguente onere a carico del paziente danneggiato di dimostrare la sussistenza del contratto tra le parti nonché del nesso di causalità fra la condotta inadempiente dei sanitari della struttura e l’evento dannoso lamentato dal paziente.

L’evento dannoso, oltre alla morte del paziente, può essere configurato anche nella perdita di possibilità di sopravvivenza di quest’ultimo.

Infatti, la chance di sopravvivenza è intesa come evento di danno che è possibile risarcire, allorquando si sostanzia nella possibilità perduta di ottenere un risultato migliore anche se solo eventuale.

Tale possibilità, inoltre, per poter essere risarcibile, deve assumere i caratteri della apprezzabilità, serietà e consistenza.

In caso positivo di accertamento di entrambi i suddetti requisiti (cioè: nesso di causalità tra condotta dei sanitari che perdita della possibilità di ottenere un risultato migliore; apprezzabilità, serietà e consistenza della suddetta possibilità), il giudice potrà procedere alla liquidazione del danno in via equitativa, commisurandolo alla possibilità perduta di realizzare il risultato sperato.

Secondo il giudice, accertata la perdita delle chances di sopravvivenza di una persona a causa della condotta dei sanitari, consegue la risarcibilità del danno derivante dalla perdita delle possibilità di godere del rapporto parentale, che viene fatto valere in proprio dagli attori, nonché del danno derivante dalla lesione della possibilità di sopravvivenza, che viene fatto valere dagli attori in via ereditaria.

Secondo il giudice, inoltre, il danno da perdita di chances di sopravvivenza subito direttamente dal paziente, per la perdita della possibilità di sopravvivere, non può che essere valutato equitativamente tenendo conto, quale base di computo, del danno terminale che sarebbe stato liquidato paziente nel caso in cui fosse stato accertato il nesso di causalità con la morte.

Anche il danno da perdita chances di godere del rapporto parentale, che viene vantato iure proprio dai prossimi congiunti, deve essere liquidato in via equitativa: in questo caso, secondo il giudice, si deve tenere conto del grado probabilistico di evitare l’evento, in concorso con la patologia del paziente che avrebbe comunque inciso sulle possibilità di sopravvivenza, nonché della relazione che ciascun attore congiunto aveva con il paziente morto (il grado di parentela, l’età delle parti, la convivenza e il legame affettivo).



