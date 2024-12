Risarcimento per perdita di chances: domanda subordinata inammissibile

Inammissibile la domanda di risarcimento per perdita di chances introdotta in via subordinata in sede di precisazione delle conclusioni. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

1. I fatti: la perdita di chances

I genitori di un bambino nato prematuro alla 25° settimana con gravissime malformazioni avevano convenuto in giudizio la struttura sanitaria dove la madre si era recata per una visita ginecologica prima del parto, sostenendo la responsabilità della medesima per non aver adeguatamente provveduto al monitoraggio della gravidanza e non aver adottato le misure utili ad evitare il parto prematuro o comunque a portarlo almeno alla 30° settimana e quindi le gravi patologie da cui il bambino era affetto.

In particolare, gli attori sostenevano che durante l’accesso alla struttura sanitaria la madre del piccolo non era stata sottoposta né a visita ginecologica né ad ecografia ostetrica, come era confermato dal fatto che nel verbale la durata della visita era indicata in soli 4 minuti.

La struttura sanitaria contestava la propria responsabilità ritenendo insussistente il nesso di causalità fra la condotta omissiva lamentata e i danni subiti dal bambino. In particolare, la struttura sanitaria sosteneva che la signora era stata sottoposta regolarmente a visita ginecologica e ad ecografia ostetrica da cui era emerso che la gravidanza era in regolare evoluzioni (mentre l’indicazione del tempo di 4 minuti di durata della visita era un mero errore di digitazione dell’operatore che aveva redatto il referto).

All'esito della CTU svolta nel giudizio, veniva accertato che il complesso quadro clinico del bambino, caratterizzato da una serie di patologie che hanno condotto ad una inabilità totale permanente sarebbe stato evitato nel caso in cui la gravidanza fosse giunta quanto meno alla 30° settimana.

2. Le valutazioni del Tribunale

Al fine di poter decidere la causa in questione, il Tribunale ha ritenuto di dover verificare, in primo luogo, se i sanitari della struttura sanitaria hanno commesso errori diagnostici o terapeutici durante la visita della madre del piccolo e, in secondo luogo, se una diversa condotta dei sanitari avrebbe consentito di evitare una nascita pretermine o di ritardarla fino ad un momento utile per evitare i danni subiti dal bambino.

All’esito della CTU svolta nel giudizio, è emerso che i rilievi clinico-strumentali effettuati dalla struttura sanitaria non consentono di escludere la sussistenza di un quadro di minaccia di parto pretermine, perché durante l’accertamento specialistico eseguito nei confronti della paziente non sono state descritte né le contrazioni né la lunghezza della cervice, elementi cardine ai fini diagnostici ed inoltre perché le condizioni patologiche per le quali la paziente si era recata presso la struttura (cioè per la presenza di algie pelviche) rappresentavano un criterio di urgenza.

In considerazione di ciò, i CTU hanno ritenuto configurabile un errore diagnostico nella condotta dei sanitari della convenuta.

Secondo il giudice, però, la sussistenza di un errore da parte dei sanitari non è sufficiente per poter ritenere una responsabilità della struttura sanitaria per i danni di cui è affetto il bambino.

Infatti, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere di chi agisce per il risarcimento del danno dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e i danni di cui si chiede il ristoro.



