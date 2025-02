Morte del paziente: la struttura non risponde se ha eseguito gli esami

La struttura sanitaria non risponde della morte del paziente se ha eseguito gli esami adeguati rispetto ai sintomi lamentati. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

1. I fatti: la struttura e gli esami

La sorella e il convivente more uxorio di un signore deceduto un paio di giorni dopo essersi recato ed essere stato dimesso da un ospedale toscano, adivano il Tribunale di Pisa al fine di chiedere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti, quantificati in ben €. 150.000 a favore della sorella e €. 350.000 a favore del convivente.

In particolare, gli attori sostenevano che il loro congiunto (già diabetico e privo di un rene) si era recato all’ospedale lamentando forti dolori al fianco sinistro ed era stato ivi sottoposto ad accertamenti strumentali con ecografia addominale, radiografia dell’addome, radiografia del torace e analisi di laboratorio.

All’esito degli esami di cui sopra, il paziente era stato dimesso la sera stessa con diagnosi di dolore addominale in coprostasi.

Gli attori sostenevano inoltre che tre giorni dopo le dimissioni, erano stati costretti ad allertare il 118 in ragione delle condizioni del paziente e che all’arrivo dell’ambulanza quest’ultimo era incosciente e non presentava respiro ne battito, al punto che i sanitari giunti sul posto avevano dovuto constatare il decesso.

Secondo gli attori, la morte del congiunto era addebitabile ai sanitari dell’ospedale, i quali avevano omesso di eseguire degli accertamenti diagnostici ed avevano valutato erroneamente i risultati di quelli effettuati e del quadro clinico generale in cui versava il paziente. Una corretta valutazione da parte dei sanitari, invece, li avrebbe indotti – a detta degli attori – ad eseguire un clistere che avrebbe scongiurato l’esito infausto.

La struttura sanitaria convenuta aveva in primo luogo contestato la legittimazione attiva di uno degli attori, sostenendo che non avesse fornito prova del suo status di convivente more uxorio del paziente. In secondo luogo, aveva eccepito che la condotta tenuta dai sanitari era corretta, in quanto gli stessi avevano seguito un adeguato iter diagnostico e terapeutico. Infine, l’ospedale sosteneva che il clistere non è considerabile un intervento salvavita e che comunque i sanitari lo avevano prescritto al momento delle dimissioni. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

2. Le valutazioni del Tribunale

Per quanto riguarda l’eccepito difetto di legittimazione attiva di uno degli attori per mancanza di prova del suo status di convivente more uxorio, il tribunale ha rigettato l’eccezione sostenendo che detta parte attrice avesse provato detto stato, producendo le dichiarazioni dei vicini di casa del paziente che dimostravano la sussistenza di un rapporto stabile di convivenza fra i due.

Nel merito della vicenda, però il tribunale ha ritenuto di rigettare la domanda attorea per infondatezza.

A tal proposito, il giudice ha ricordato che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale: infatti, secondo quanto previsto dalla Legge Gelli-Bianco la struttura socio sanitaria, pubblica o privata che sia, risponde delle condotte dei sanitari di cui si avvale per eseguire la prestazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1218 e 1228 del codice civile.

La natura contrattuale della responsabilità deriva dalla stipula di un contratto di spedalità tra la struttura e il paziente, che si perfeziona al momento dell’accettazione del paziente presso la struttura sanitaria.

In considerazione di ciò, il paziente, creditore danneggiato, ha l’onere di provare l’aggravamento della propria situazione patologica e del nesso di causalità con la condotta commissiva o omissiva dei sanitari. Invece, la struttura sanitaria, debitore danneggiante, ha l’onere di provare che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti dannosi sono stati causati da un evento imprevedibile.



