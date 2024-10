Risarcimento medico: proposta cura sperimentale per profitto

1. I fatti di causa e i giudizi di merito: medico propone cura sperimentale



La vicenda che giunge in cassazione ha interessanti connotati giuridici, ma anche etici. Il fatto è il seguente.

Tizia è gravemente ammalata (carcinoma polmonare) e, per questo, lei e i suoi congiunti, in un evidente stato di disperazione e prostrazione, si rivolgono ad un sedicente medico il quale propone di interrompete i trattamenti chemioterapici e le cure palliative in atto e di assumere una sostanza medicale, garantendo che l’assunzione del farmaco avrebbe portato alla totale guarigione.

Tizia, chiaramente, muore e i suoi eredi, marito e figli, in proprio e iure hereditato, convengono in giudizio il sedicente sanitario per sentire dichiarare illecita la sua condotta e conseguentemente vederlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali, pari all’importo sostenuto per l’acquisto del farmaco, e non patrimoniale, per i danni morali subiti in seguito alla speranza ingenerata dal sanitario e non soddisfatta.

La domanda veniva accolta in primo grado, con condanna del medico al risarcimento del danno patrimoniale come richiesto e dei danni non patrimoniali per euro 25.000,00, con sentenza confermata in appello.

Va altresì evidenziato che gli eredi di Tizia proposero anche querela in danno del medico, con procedimento che si concluse con sentenza di patteggiamento per la responsabilità a titolo di associazione per delinquere, esercizio abusivo dell’attività di biochimico farmaceutico, commercio di medicinali senza autorizzazione e truffa.

La motivazione della pronuncia in primo grado, confermata in appello, era sostanzialmente la seguente. L'oggetto del processo era da individuarsi nella sussistenza del nesso di causalità non tra la condotta truffaldina del medico e il decesso di Tizia, quanto piuttosto tra la predetta condotta e le sofferenze patite dal paziente e dai prossimi congiunti in sua conseguenza. Il danno lamentato in giudizio dai prossimi congiunti doveva essere ascritto sia a quello patito iure proprio, per le sofferenze condivise con il padre/marito derivanti dall'affidamento (mal) riposto nel miglioramento dello stato della malattia in conseguenza della assunzione del prodotto, e di quello vantato iure hereditatis, derivante dalla lesione della libertà di autodeterminazione di Tizia, che si esplica anche attraverso la consapevole scelta dei trattamenti terapeutici a tutela della propria salute e della dignità umana. Sotto il profilo del quantum debeatur, si prendeva in considerazione la reiterata gravità del comportamento perpetrato dal medico, con un "agire illecito protrattosi nel tempo e con modalità sempre più subdole (…) e con disprezzo della dignità dell'uomo" approfittarono dello stato di sofferenza del malato e dei suoi prossimi congiunti al fine di trarne profitto.