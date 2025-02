Prescrizione per danno morale e parentale per un fratello

La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.

2. Le valutazioni del Tribunale: quando la prescrizione?



Per poter valutare l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, il giudice ha dovuto accertare in primo luogo il momento in cui si dovesse far decorrere il termine prescrizionale.

A tal proposito, il giudice ha ritenuto non condivisibile la tesi di parte attrice secondo cui il predetto fratello del paziente che era stato danneggiato dall’evento di malpratice medica possa invocare il risarcimento dei danni dal medesimo subiti autonomamente, soltanto dal momento in cui egli abbia iniziato a percepire soggettivamente, come una sofferenza, la disabilità fisica del fratello danneggiato.

Secondo il giudice, è necessario analizzare in maniera distinta le voci di danno invocate dall’attore.

Per quanto riguarda i pregiudizi di carattere psichico lamentati dall’attore a causa dello stato di invalidità fisica del fratello gemello, il giudice ha ritenuto che possano essere inquadrati nella categoria del danno biologico.

Tale tipologia di danno può verificarsi in qualunque momento della vita del congiunto del paziente danneggiato. Pertanto, il relativo termine prescrizionale decorrerà da tale momento.

Tuttavia, detto danno psicologico (rientrando nella categoria del danno biologico) deve essere adeguatamente provato attraverso dei riscontri che abbiano delle basi scientifiche e non su mere valutazioni soggettive, né tanto meno su presunzioni legate al rapporto di parentela tra l’attore e il fratello che ha subito la lesione fisica a causa dell’evento di malpractice medica.

Per quanto riguarda, invece, le altre voci di danno invocate dall’attore, segnatamente il danno morale e il danno da lesione del rapporto parentale, il giudice ritiene che la relativa richiesta di risarcimento potesse essere formulata già prima che l’attore avesse raggiunto i dieci anni di età.

Infatti, in generale, il termine di prescrizione decorre non già nel giorno in cui il terzo danneggiante si rende responsabile dell’evento pregiudizievole, né in quello in cui gli effetti dannosi si esteriorizzano manifestandosi all’esterno, bensì in quello in cui essi siano percepiti, o possano essere percepiti usando l’ordinaria diligenza.

Nel caso del danno psichico e da lesione del rapporto parentale per i pregiudizi fisici subiti dal fratello, il rapporto di stretta parentela intercorrente tra due fratelli fa presumere, secondo un criterio di elevata probabilità logica, che il fratello del danneggiato dall’evento di malpractice medica (così come i suoi genitori) soffrano per le gravi lesioni permanenti riportate dal congiunto.

Pertanto, detti danni possono essere percepiti contestualmente all’evento di malpractice medica che ha creato la lesione fisica al fratello.



