Malpractice medica: il danno morale dev’essere allegato

2. Le valutazioni del Tribunale



Preliminarmente, il Tribunale ha ricordato che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale e si fonda sul contratto di spedalità. Detta responsabilità può conseguire all’inadempimento delle obbligazioni poste a carico della struttura sanitaria direttamente oppure all’inadempimento delle prestazioni medico-professionali che sono svolte dai sanitari di cui la struttura si avvale (anche se tra detti soggetti non vi è un rapporto di lavoro subordinato).

In ragione della natura contrattuale della responsabilità, il creditore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto e può limitarsi ad allegare la circostanza dell’inadempimento del debitore (cioè della struttura sanitaria). Tuttavia, detta allegazione non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento qualificato, cioè un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente per produrre il danno subito dal creditore. Il paziente deve quindi allegare un inadempimento specifico della struttura sanitaria che costituisca causa efficiente del danno che egli lamenta: detto danno deve essere correlato al comportamento omesso o non diligente posto in essere dalla struttura sanitaria o da un suo ausiliario.

Per quanto concerne, poi, i danni che sono liquidabili a fronte di un evento di malpractice medica, il tribunale ricorda che, oltre al danno biologico, è possibile riconoscere al paziente la personalizzazione del danno e il danno morale.

Per quanto concerne la personalizzazione del danno, il giudice ha ritenuto che la stessa non può essere un automatismo e deve invece essere giustificata tramite l’accertamento che sussistono specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione. Si deve trattare cioè di circostanze eccezionali, specifiche e diverse da quelle che invece ordinariamente sono conseguenti alla menomazione. In altri termini, un pregiudizio che riguarda un’attività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, eccezionali, peculiari.

Per quanto concerne il danno morale, il giudice ha ricordato come lo stesso gode di una sua autonomia rispetto al danno biologico e che si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

Secondo il giudice, infatti, la sofferenza che deriva ad un soggetto a seguito della lesione del bene salute, può essere di due tipi: da un lato, la sofferenza fisica e della vita di relazione; dall’altro lato, la sofferenza interiore, cioè il dolore, la vergogna, la paura, la disistima, la disperazione (cioè un disagio psicologico che non si traduce nella riduzione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali, ma comporta delle intense reazioni emotive e comportamentali del soggetto).

Tuttavia, per poter ottenere il risarcimento del danno morale, è necessario che l’attore alleghi le conseguenze pregiudizievoli che ha subito. Infatti, se è vero che in base ad un criterio logico-presuntivo si può far corrispondere la sussistenza di una sofferenza interiore proporzionata alla gravità della lesione, tuttavia detta presunzione può essere applicata soltanto per supplire a una carenza probatoria della sofferenza interiore, ma non per supplire alla carenza di allegazione della sussistenza di detta sofferenza.



