Malasanità: danno biologico intermittente anche se il paziente muore

2. Le valutazioni del Tribunale



In primo luogo, il Tribunale ha affrontato l’aspetto relativo alla sussistenza di una responsabilità della struttura sanitaria convenuta.

A tal proposito, il giudice ha ritenuto che dalla CTU espletata in giudizio sia emerso che l’inadempimento dei sanitari dell’ospedale relativamente agli interventi eseguiti sul bambino. Secondo i periti d’ufficio, infatti, sarebbe stato necessario effettuare un trattamento tempestivo di disostruzione dei vasi interessati sia per via farmacologica che per via chirurgica. Attraverso detto trattamento ci sarebbe stata un’elevata percentuale di ristabilire in tempi rapidi il flusso vascolare dell’arto interessato e quindi di prevenire i danni che poi hanno portato alla necessità di amputare detto arto o comunque ci sarebbe stata la possibilità di fare un’amputazione ad un livello più distale con migliori possibilità di un recupero funzionale dell’arto mediante una protesi.

Conseguentemente, il danno biologico permanente subito dal piccolo paziente è stato valutato dal CTU nella misura del 65%.

In secondo luogo, il giudice ha valutato la tipologia di danni risarcibili che derivano dall’evento lesivo verificatosi nel caso di specie e (come visto prima) addebitabile alla struttura sanitaria convenuta.

A tal proposito, il giudice ha ritenuto sussistente un danno non patrimoniale biologico a carico del piccolo paziente (azionabile da parte attrice, prima come esercente la patria potestà del danneggiato e poi come erede del medesimo).

Tuttavia, in considerazione del fatto che il bambino è deceduto in corso di causa per cause diverse da quelle conseguenti ai pregiudizi subiti a causa dell’evento di malpratice medica oggetto di causa, non è possibile ritenere che detto evento imputabile alla struttura sanitaria convenuta abbia causato la morte del paziente, bensì soltanto una lesione della salute psico-fisica del paziente e quindi un danno da invalidità temporanea e permanente (con il conseguente diritto al risarcimento che si è trasmesso all’erede).

Il Tribunale ha poi precisato che il danno da invalidità permanente che si verifica in situazioni del genere è definibile come danno biologico intermittente: in altri termini, si tratta del danno permanente alla salute ricompreso nell’intervallo di tempo che va dalla lesione alla morte del danneggiato (morte non conseguente però alle lesioni causate dall’evento di malpractice medica).

Per quanto riguarda i criteri di quantificazione di detto danno biologico intermittente, non può trovare applicazione il criterio risarcitorio normalmente utilizzato per la liquidazione del danno alla persona quando il danneggiato è ancora in vita (cioè il sistema tabellare in uso presso il Tribunale di Milano). Ciò in quanto detto criterio si basa sull’astratta previsione di una vita media del soggetto danneggiato, invece, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto per una causa indipendente dalla lesione, dovrà essere adottato un criterio che limiti la liquidazione del danno al periodo di tempo trascorso tra la lesione e la morte.

Infatti, il criterio ordinario di liquidazione del danno biologico permanente tiene conto del fattore anagrafico del danneggiato, come elemento per calcolare la sua aspettativa di vita (intesa come un evento ancora incerto) e quindi individuare un valore economico correlato a detta aspettativa.

Invece, nel danno biologico intermittente, il danneggiato muore prima che il risarcimento del danno biologico sia liquidato e quindi la sua durata di vita non è incerta, ma è un dato reale e conoscibile con esattezza.

Conseguentemente, il giudice, nel liquidare il danno biologico correlato alla lesione della salute, deve tenere conto della vita effettivamente vissuta dal danneggiato dal momento in cui si è verificato il danno e fino alla sua morte.

La differenza di quantificazione e quindi di criterio da adottare per la liquidazione del danno biologico ordinario rispetto a quello intermittente, dipende dal fatto che la perdita del bene salute (in cui si sostanzia il danno biologico) non può dare luogo allo stesso valore risarcitorio sia nel caso in cui detto bene salute sia perso per tutta la residua vita (astrattamente quantificata) sia nel caso n cui detto bene sia perso solo per alcuni anni.

Infine, il Tribunale ha ricordato che, dopo diversi anni di incertezze sui criteri da applicare per calcolare il danno biologico intermittente, l’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha elaborato, per la prima volta nel 2016, delle apposite tabelle.

In base a dette tabelle, viene utilizzato quale parametro il rapporto tra il risarcimento medio annuo corrisposto ad ogni percentuale invalidante (secondo i valori monetari previsti per il danno biologico ordinario) e l’aspettativa di vita media. In altri termini, il risarcimento medio corrisponde a quanto liquidato mediamente dalla Tabella di Milano per una data percentuale invalidante tra ciò che è liquidabile ad un soggetto di un anno e ciò che è liquidabile ad un soggetto di cento anni. Il risarcimento medio diviso per l’aspettativa di vita media consente di determinare il risarcimento di base per ogni anno di sopravvivenza della vittima.



