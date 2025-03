Il danno biologico intermittente -Scheda di Diritto

Il danno biologico intermittente si configura quando il pregiudizio alla salute non si manifesta in modo costante ma alterna fasi di presenza e assenza. Tale fenomeno può verificarsi, ad esempio, in presenza di patologie croniche che si riacutizzano periodicamente o condizioni che si manifestano in seguito a determinati stimoli esterni (ad esempio, l’esposizione a determinate sostanze o situazioni ambientali). Dal punto di vista giuridico, il danno biologico intermittente rientra nella categoria del danno non patrimoniale ed è disciplinato dagli articoli 2043 e 2059 del codice civile. Tuttavia, la sua natura peculiare pone problemi interpretativi in sede di quantificazione del risarcimento e di accertamento del nesso causale.

2. La giurisprudenza



Tribunale di Ferrara, Sezione Civile, Sentenza n. 652 del 18 giugno 2024: Il Tribunale ha affrontato un caso di responsabilità medica in cui il paziente è deceduto per cause indipendenti dall’evento lesivo prima della liquidazione del danno, applicando i principi relativi al danno da premorienza.

Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 679 del 18 gennaio 2016: La Corte ha ribadito che, in caso di decesso del danneggiato per cause non correlate all’illecito, la liquidazione del danno biologico deve tenere conto della durata effettiva della vita residua. ​

Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 10897 del 26 maggio 2016: Questa sentenza sottolinea l’importanza di considerare l’intensità della sofferenza della vittima nel periodo intercorrente tra la lesione e il decesso per cause indipendenti. ​

Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 10579 del 2021: La Corte ha evidenziato le criticità nell’applicazione delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno da premorienza, suggerendo la necessità di una personalizzazione del risarcimento basata sulle circostanze specifiche del caso. ​

Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 15112 del 29 maggio 2024: In questa pronuncia, la Corte ha confermato la validità dei criteri contenuti nella Tabella del Tribunale di Milano in caso di premorienza della vittima per cause indipendenti dal sinistro.