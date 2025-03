Danno biologico intermittente: responsabilità della struttura

La responsabilità della struttura sanitaria per il danno biologico intermittente del paziente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Tribunale di Ferrara -sez. civ.- sentenza n. 652 del 18-06-2024 SENTENZA_TRIBUNALE_DI_FERRARA_N._652_2024.pdf 377 KB

1. I fatti: il danno biologico intermittente

Le eredi di un paziente che si era sottoposto ad un esame di pancolonscopia con politectomia presso una struttura sanitaria locale, adivano il Tribunale di Ferrara a causa dei danni subiti dal proprio dante causa e della conseguente morte che parte attrice addebitava alla condotta inadempiente dei sanitari che avevano eseguito il predetto esame/intervento per rimuovere il polipo.

In particolare, le attrici sostenevano che il proprio familiare si era sottoposto al predetto esame e che durante l’intervento al paziente erano stai asportati due micropolipi e un polipo sessile e che, a seguito della comparsa di un enfisema sottocutaneo e dolore addominale, il paziente si era recato presso un’altra struttura sanitaria per sottoporsi ad una radiografia al torace. All’esito della predetta radiografia era emersa la presenza di una perforazione del colon del paziente, che veniva quindi sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale locale e poi ricoverato presso il reparto di Rianimazione a causa di una sopravvenuta insufficienza respiratoria, con diagnosi di trombosi venosa.

Le attrici sostenevano poi, che poco meno di due anni dopo le dimissioni, il paziente veniva ricoverato d’urgenza a causa di una emorragia cerebrale intraparenchimale, a seguito di una polmonite basale e poco dopo moriva a seguito di shock settico.

Secondo le attrici le problematiche avute dal familiare e poi il suo decesso erano riconducibili causalmente alla inesatta esecuzione dell'intervento di pancolonscopia con politectomia eseguito presso la struttura sanitaria convenuta, che aveva determinato una perforazione al colon del paziente da cui si erano innescati una serie di eventi patologici sfociati nella morte.

2. Le valutazioni del Tribunale

Preliminarmente, il giudice ha valutato la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta addebitabile alla convenuta e glie eventi dannosi dedotti dalla parte attrice.

A tal proposito, il giudice ha ritenuto che dalla CTU espletata in giudizio siano emersi dei profili di colpa nell’operato dei sanitari che, nell’eseguire l’intervento di pancolonscopia, hanno determinato la lesione del colon del paziente.

Invece, i periti hanno accertato che la trombo-embolia polmonare che ha portato alla morte del paziente, è stata la conseguenza dell’emorragia cerebrale dal medesimo avuta e della susseguente sepsi, ma che la morte non ha avuto alcuna relazione causale con la condotta inadempiente dei sanitari e quindi con la perforazione del colon.

Il Giudice ha quindi ritenuto accertato l’inadempimento imputabile alla struttura sanitaria, in quanto i suoi sanitari non hanno eseguito a regola d’arte l’escissione del polipo ed hanno determinato una perforazione intestinale nel compiere in maniera errata la manovra chirurgica di asportazione del polipo (che invece, se fosse stata eseguita a regola d’arte non avrebbe determinato la perforazione del colon).

Il predetto inadempimento dei medici ha determinato un danno biologico a carico del paziente, sia in termini di danno temporaneo che in termini di danno permanente.

L’inabilità temporanea del paziente è stata calcolata in 38 giorni a totale, seguiti da altri 30 giorni al 75%, successivi 30 giorni al 50% ed ulteriori 30 giorni al 25%; mentre il danno biologico permanente è stato quantificato nella misura del 25%.

Per quanto concerne i danni derivanti dalla condotta inadempiente della struttura sanitaria, il giudice ha evidenziato come in tema di responsabilità sanitaria, in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da perdita anticipata della vita trasmissibile iure successionis agli eredi del paziente.

Sono invece concepibili due tipi di danno: 1) il danno biologico differenziale, valutato dal momento dell’avvenuta lesione della salute e fino al momento della morte del danneggiato; 2) il danno da perdita di chances, per la perdita della possibilità di vivere più a lungo.



