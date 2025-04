Danno catastrofale: riconosciuto per il paziente vigile durante il ricovero

Risarcito il danno catastrofale al paziente deceduto che era vigile durante il ricovero in ospedale. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

1. I fatti: la morte del paziente

La figlia di un paziente morto per arresto cardiorespiratorio presso l’Ospedale locale, adiva il Tribunale di Napoli chiedendo la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti sia in via ereditaria che in via diretta per la morte del padre.

In particolare, l’attrice sponeva che il padre, affetto da asma bronchiale, veniva trasportato al Pronto soccorso in quanto affetto da dispnea e che veniva subito sottoposto a radiografia al torace, da cui emergeva la presenza di un’area nodulare meritevole di integrazione diagnostica.

Nonostante ciò, il paziente veniva ricoverato al Pronto Soccorso su di una barella (per assenza di posti letto) ed alcune ore dopo veniva ritrovato in arresto respiratorio e trasferito d’urgenza presso il reparto di rianimazione, dove, la sera del giorno successivo, decedeva.

Secondo l’attrice la morte era addebitabile alla condotta dei sanitari dell’ospedale, per l’omessa o non adeguata assistenza del padre che aveva determinato l’arresto cardio respiratorio.

In considerazione di ciò, l’attrice chiedeva la condanna della struttura sanitaria al risarcimento del danno per la perdita di chances di sopravvivenza del padre e precisamente: il risarcimento dei danni a carattere non patrimoniale, sia in via ereditaria, quale erede del titolare del diritto, per il danno biologico ed il danno morale catastrofico per la morte del padre; sia iure proprio, quale titolare del diritto alla serenità familiare che oramai era compromesso in modo permanente.

La struttura sanitaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, ritenendola infondata per mancanza di nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la morte del padre.

2. Le valutazioni del Tribunale

In primo luogo, il giudice campano esamina gli aspetti relativi alla responsabilità dei sanitari nella determinazione dell’evento dannoso.

A tal proposito, in base a quanto emerso dalla CTU svolta in giudizio, il Tribunale ritiene che i sanitari dell’ospedale avrebbero dovuto richiedere delle ulteriori valutazioni diagnostiche del paziente, fra cui anche una TAC che avrebbe potuto chiarire la natura non meglio precisata della radiopacità che era emersa dalla radiografia che era stata effettuata.

Inoltre, anche il radiologo che aveva effettuato detta radiografia sul paziente, aveva consigliato un’indagine di approfondimento che non fu effettuata, senza alcuna motivazione che giustificasse la mancata indagine.

Infine, la struttura sanitaria non aveva documentato le modalità di monitoraggio e di gestione del paziente mentre questi risultava nella barella.

Secondo i CTU tutti i suddetti inadempimenti diagnostici e di gestione del paziente posti in essere dai sanitari, ha influito negativamente sul decorso clinico della malattia determinando il suo sviluppo in maniera più sfavorevole per il paziente.

Nonostante ciò, però, i periti del tribunale non hanno ritenuto che, con elevata probabilità superiore al 50%, lo svolgimento degli esami diagnostici più specifici e la conseguente applicazione della terapia corretta avrebbero evitato l’esito infausto, cioè la morte del paziente.

Invece, secondo i CTU si può ritenere che i suddetti inadempimenti dei sanitari hanno determinato una riduzione delle possibilità di guarigione e quindi di sopravvivenza del paziente: in particolare, detta perdita di chance di sopravvivenza del paziente è stimabile nel 20/30 %.

Secondo il giudice il danno da perdita di chance di sopravvivenza è risarcibile equitativamente, come possibilità perduta, se è provato il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l’evento incerto (cioè la possibilità perduta di guarigione) e se le conseguenze pregiudizievoli (cioè le ripercussioni sulla sfera non patrimoniale) risultino apprezzabili, serie e consistenti.

Nel caso di specie, i CTU hanno evidenziato nella loro relazione la sussistenza del nesso di causalità tra gli inadempimenti dei sanitari e la riduzione (pari al 20/30%) delle possibilità di guarigione del paziente.

Secondo il Tribunale, inoltre, detta chance di sopravvivenza è anche seria, apprezzabile e consistente, in quanto la esatta e tempestiva embolia polmonare avrebbe consentito una giusta strategia terapeutica e il paziente avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivere.



