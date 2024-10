Colpa della struttura sanitaria: deducibilità profili diversi

1. I fatti: i danni e la colpa della struttura sanitaria



La paziente di una struttura sanitaria era stata sottoposta ad alcuni interventi chirurgici perché affetta da malformazione dento scheletrica alle mandibole, ma detti interventi non avevano risolto le problematiche cui la stessa era affetta (tanto che la stessa, ancora dopo gli interventi, aveva parestesie ed anestesie del labbro inferiore, dismetria del volto, deficit della masticazione, fuoriuscita del cibo e della saliva dal cavo orale, dolore alla mandibola, ansia, crisi di panico, insonnia, sudorazione). Secondo la paziente, dette problematiche erano riconducibili ad un errore medico della equipe chirurgica nella esecuzione degli interventi di cui sopra: in particolare, per la sovrapposizione di placchette e viti ai canali mandibolari destro e sinistro, con fuoriuscita delle viti metalliche, nonché per la lesione o compromissione del nervo alveolare inferiore omolaterale.

In ragione di ciò e sulla scorta di apposita relazione tecnica di parte (CTP), la paziente conveniva in giudizio la struttura sanitaria dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, chiedendo il risarcimento dei danni subiti (sia del danno biologico e del danno da inabilità temporanea, che di quello morale).

Il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda della paziente, sostenendo che dal procedimento per ATP che era stato preventivamente instaurato dalla paziente medesima, era emerso che il danno dedotto dalla stessa non era riconducibile eziologicamente alla condotta inadempiente della struttura sanitaria che era stata dedotta dalla paziente. Anzi, aggiungeva il giudice di primo grado, che dalla predetta ATP era emersa l’insussistenza di un inadempimento dei sanitari per come qualificato e descritto dalla ricorrente.

La paziente proponeva pertanto appello nei confronti della decisione di prime cure, sulla base di due motivi.

In primo luogo, sostenendo che l’inadempimento della struttura sanitaria per come accertato durante l’ATP, benché diverso dall’inadempimento individuato dal consulente di parte, era stato comunque dedotto nel successivo giudizio di primo grado. In altri termini, l’appellante sosteneva che nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva modificato le deduzioni relative all’inadempimento della convenuta (quindi la descrizione delle condotte erronee ad essa imputabili), rispetto alla descrizione dell’inadempimento che invece aveva precedentemente formulato nel ricorso per ATP: in particolare, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, la paziente aveva fatto proprie le conclusioni cui erano giunti i consulenti d’ufficio nel procedimento per ATP. Ebbene, secondo l’appellante ciò aveva determinato una modifica della domanda con riferimento alla causa petendi, ma non l’introduzione di una nuova domanda in quanto la vicenda sostanziale dedotta in giudizio era rimasta invariata.

Con il secondo motivo, l’appellante sosteneva che comunque l’atto introduttivo del giudizio di primo grado non lasciasse dubbi circa la volontà della attrice a che fosse accertata la responsabilità della struttura sanitaria e quindi che la stessa fosse condannata, sulla scorta delle conclusioni cui erano pervenuti i CTU del procedimento per ATP (previa acquisizione della relativa relazione). Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica