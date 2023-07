Querela nell’interesse del condominio: atto ordinario?

Un ex amministratore di condominio che aveva trattenuto documentazione condominiale veniva condannato in primo grado per appropriazione indebita aggravata. La Corte di Appello riformava la sentenza del Tribunale, riducendo la pena infittagli per i reati ascrittigli ai sensi dell’art. 646 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 61 c.p., comma primo, n. 11. L’ex amministratore, in sede di appello, aveva eccepito la mancanza della querela del collega che lo aveva sostituito sul presupposto che si era limitato a esporre i fatti ai Carabinieri e comunque era privo di uno specifico incarico all’amministratore di sporgere querela . La questione non veniva proposta con l’appello principale, ma solo successivamente, con i motivi aggiunti. Per tale ragione, la Corte di Appello riteneva che la questione fosse stata proposta tardivamente e non la prendeva in esame . L’ex amministratore soccombente ricorreva in cassazione insistendo nel sostenere, tra l’altro, l’insussistenza di una valida querela e la conseguente mancanza di una condizione di procedibilità. In particolare ribadiva che il collega nominato si era limitato ad esporre i fatti ai Carabinieri, senza manifestare la volontà che il responsabile fosse punito. In ogni caso faceva presente che lo stesso nuovo amministratore, a seguito di precisa richiesta del Pubblico ministero, aveva presentato querela presso gli uffici dei Carabinieri, allegando esclusivamente il verbale dell’assemblea di condominio, privo di sottoscrizione dei condomini e mancante di uno specifico incarico della collettività condominiale a sporgere querela.

4. Le riflessioni conclusive



L’amministratore uscente non ha ragione di trattenere i documenti e l’eventuale inadempimento all’obbligo in questione lo rende responsabile di tutti i danni che il condominio affermi e dimostri di aver subito per effetto di tale mancata e/o ritardata restituzione.

Per evitare la paralisi gestionale, il nuovo amministratore è legittimato, anche in assenza di una delibera assembleare di autorizzazione, ad agire anche in sede cautelare per ottenere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., che ordini al precedente amministratore la consegna di tutta la documentazione condominiale necessaria per espletamento dell’incarico gestionale (senza contare il possibile il ricorso alla procedura monitoria, ex art. 633 c.p.c., al sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. e alla procedura prevista dall’art. 702 bis c.p.c).

In ogni caso costituisce appropriazione indebita la mancata restituzione dei documenti relativi all’amministrazione di un condominio, per di più nella forma aggravata di cui all’art. 61 c.p. perché commessa con abuso di relazioni originate da prestazione d’opera (Cass. pen., sez. VI, 12/07/2011, n. 36022). Il delitto di appropriazione indebita della documentazione relativa al condominio da parte di colui che ne era stato amministratore, si perfeziona non nel momento della revoca dello stesso e della nomina del successore, bensì nel momento in cui l’agente, volontariamente negando la restituzione della contabilità detenuta, si comporta come proprietario dei documenti. Tale condotta rende manifesta l’esistenza sia dell’elemento oggettivo, per il venir meno della legittimità del possesso, sia di quello soggettivo, evidenziando la volontà del possessore di invertire il titolo del possesso per trarre dalla cosa stessa un ingiusto profitto (Cass. pen., sez. II, 17/05/2013, n. 29451). Se i condomini vogliono querelare l’ex amministratore per il reato di appropriazione indebita si deve ricordare che la querela non rientra tra gli atti di gestione dei beni o di conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio e, poiché costituisce un presupposto della validità dell’azione penale e non un mezzo di cautela processuale o sostanziale e il relativo diritto compete in via strettamente personale alla persona offesa dal reato, deve escludersi che – in assenza dello speciale mandato – tale diritto possa essere esercitato dall’amministratore (Cass. pen., sez. V, 13/02/2020, n. 12410). In ogni caso non riveste il carattere formale della querela la presentazione, da parte del nuovo amministratore, solo del verbale dell’assemblea del condominio, privo di sottoscrizione dei condomini e mancante di uno specifico incarico a sporgere la querela.