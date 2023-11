Processo penale: al via correttivo alla Cartabia

Il legislatore delegante, nella consapevolezza della complessità dell’intervento delegato al Governo aveva previsto che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislative attuativi (dunque entro due anni decorrenti dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022), il Governo potesse, tramite la stessa procedura stabilita per l’adozione dei decreti delegati, adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della legge-delega, contenuto nell’art. 1, comma 4, della legge n. 134/2021. Il testo licenziato il 16 novembre costituisce, per l’effetto, una prima attuazione della richiamata disposizione.

Corso di aggiornamento per l’avvocato penalista



Corso di aggiornamento sul processo penale: le questioni controverse alla luce delle prime applicazioni della Riforma Cartabia

Il percorso formativo, articolato in quattro appuntamenti da quattro ore ciascuno, affronterà le principali questioni controverse del processo penale, emerse attraverso le prime applicazioni della Riforma Cartabia. A circa un anno dall’entrata in vigore della novella, diverse sono le questioni che, nell’esercizio quotidiano della professione, gli Avvocati si stanno trovando ad affrontare senza una chiarezza sul come procedere e sulle conseguenze di determinate scelte strategiche difensive.

I Relatori, forti della propria esperienza diretta sul campo, tratteranno in ciascun incontro le criticità del nuovo processo penale, prospettando delle ipotesi di soluzione a casi concreti.

>>>Per info ed iscrizioni clicca qui<<<