Possibilità di negare al mediatore il diritto alla provvigione

1. La vicenda



Un potenziale acquirente di un immobile di nuova costruzione si rivolgeva all’agenzia immobiliare che trattava l’affare ricevendo telefonicamente le prime informazioni; il cartello pubblicitario dell’agenzia faceva riferimento al possibile godimento di detrazioni fiscali del 110% di 96.000 €, detraibili in 5 anni (bonus “acquisto casa antisismica”) oppure cedibili come credito d’imposta.

Il potenziale acquirente visitava l’immobile e richiedeva all’agenzia la documentazione planimetrica dell’appartamento e del piano seminterrato (ove erano posti i garages), nonché la documentazione relativa alla richiesta per il bonus acquisto casa antisismica; la stessa agenzia fissava un appuntamento nei locali dell’agenzia per la formalizzazione dell’offerta di acquisto. Durante l’incontro il cliente esprimeva dei dubbi sul funzionamento del bonus prospettato dalla venditrice e riportato nell’annuncio immobiliare; in ogni caso appreso che il notaio di fiducia della venditrice era sua nipote decideva di non firmare alcuna proposta di acquisto ma di rivolgersi direttamente alla detta professionista per la stipula del contratto preliminare.

Successivamente, per evitare dubbi ed incertezze, tutte le parti, venditore, agente immobiliare ed il potenziale acquirente prendevano parte ad una videoconferenza nel corso della quale i venditori chiarivano di non poter garantire l’ottenimento dei bonus fiscali prospettati in sede di promozione di vendita (in ragione della loro novità e particolare complessità), impegnandosi tuttavia a fornire tutta la documentazione necessaria alla richiesta. A seguito di tale incontro virtuale, le parti contraenti fissavano la data stipula del contratto preliminare. All’appuntamento, però, non si presentava nessuno. Il potenziale acquirente sosteneva che l’agente, attraverso l’annuncio, lo aveva in modo ingannevole indotto a credere di poter beneficiare del detto bonus. Pochi mesi dopo l’affare (cioè il contratto preliminare di compravendita) veniva concluso esclusivamente fra le stesse parti in precedenza messe in relazione, senza intervento di ulteriori agenzie immobiliari e senza che nel predetto preliminare si garantisse in alcun modo l’ottenimento del bonus. Appresa questa notizia il mediatore chiedeva il pagamento della provvigione all’acquirente e, visto il suo netto rifiuto, lo citava davanti al Tribunale per ottenere la condanna del convenuto al pagamento della provvigione.

