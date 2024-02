Recesso legittimo dal preliminare di vendita stipulato con mediatore

1. La vicenda



La promissaria acquirente di un immobile si rivolgeva al Tribunale al fine di sentire accertare la legittimità del recesso esercitato dal preliminare di vendita immobiliare (concluso tramite agenzia immobiliare) per inadempimento del promittente alienante, con la condanna, per l’effetto, del convenuto al pagamento della somma di euro 40.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di esazione del doppio della caparra confirmatoria versata. Il convenuto obiettava che, come risultava dagli atti, l’attrice non aveva effettuato alcun pagamento in favore del convenuto, dal momento che gli assegni, alcuni dei quali antecedenti alla data della sottoscrizione del preliminare, erano stati tutti emessi in favore dell’agenzia immobiliare; di conseguenza lo stesso convenuto escludeva che la somma versata al mediatore integrasse una caparra confirmatoria.

In ogni caso evidenziava, altresì, che aveva, a propria volta, stipulato preliminare di acquisto di un immobile da frazionare e che, pertanto, nel preliminare sottoscritto con l’attrice era precisato che non era il proprietario del bene. Alla luce di quanto sopra chiedeva, dunque, il rigetto delle domande di controparte e, in via subordinata, che la condanna fosse disposta nei limiti dell’importo di euro 20.000,00, a titolo risarcitorio

Il Tribunale dava ragione all’attrice. Lo stesso giudice dichiarava la legittimità del recesso dal contratto preliminare di vendita e condannava il convenuto al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di euro 40.000,00, oltre interessi legali dalla notifica dell’atto di citazione al saldo, pari al doppio della somma versata all’agenzia, considerata come caparra confirmatoria. La Corte territoriale ha riformato la decisione di primo grado, riducendo la condanna del venditore al pagamento di soli 20.000,00 euro a titolo di restituzione della somma versata quale deposito cauzionale. Del resto i giudici di secondo grado evidenziavano che, da una complessiva lettura delle clausole negoziali, emergeva come nel contratto le parti avessero dichiarato che “euro 20.000 (ventimila) vengono versate alla firma come caparra a mezzo di assegni bancari”; tuttavia in una postilla, specificamente sottoscritta dai contraenti, si era precisato che le somme erano incassate dall’agenzia a titolo di deposito cauzionale e computate nel prezzo del rogito definitivo. In ogni caso la Corte notava, tra l’altro, che l’assegno in oggetto era stato emesso a distanza di 7 giorni dalla stipula del preliminare e non contestualmente alla conclusione del contratto, come indicato dall’art. 1385 c.c., mentre la dazione differita, in tutto od in parte, avrebbe precluso la produzione degli effetti sanciti dall’art. 1385 c.c., secondo comma.

