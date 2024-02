Clausola di provvigione per il mediatore: validità dopo scadenza contrattuale?

È valida la clausola che riconosce a tempo indeterminato il diritto del mediatore alla provvigione dopo la scadenza del contratto qualora l’affare venga concluso da un familiare?



1. La vicenda

La proprietaria di un immobile concludeva un contratto di mediazione con un agente immobiliare, avente ad oggetto la locazione di un immobile in Roma al canone di € 3.960,00, con espressa preferenza per conduttori stranieri. L’intermediario faceva sottoscrivere una proposta di locazione, per il minore importo di € 3.600,00, ad una cliente che si impegnava a corrispondere il compenso provvigionale. La proposta però non veniva accettata. Successivamente il marito della cliente che aveva sottoscritto la proposta di locazione, concludeva il contratto con la proprietaria dell’immobile presentata dall’agente immobiliare; di conseguenza quest’ultimo citava in giudizio i nuovi conduttori per chiedere il pagamento della provvigione. Del resto, nella detta proposta era stata inserita ed accettata dalla proponente (attuale conduttrice) una clausola che vincolava il cliente al pagamento della provvigione, per un periodo indeterminato “dopo la scadenza del contratto”, nell’ipotesi in cui il contratto fosse stato concluso da un familiare, società partecipate dal medesimo o da altre persone “riconducibili” al cliente. La conduttrice eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva accertarsi la nullità della clausola. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda del meditatore e condannava i convenuti (marito e moglie) al pagamento della provvigione. Il Tribunale, però, ribaltando la decisione di primo grado, accoglieva l’appello e dichiarava che nulla era dovuto all’agente immobiliare, mancando la prova del rapporto causale tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare. L’agenzia immobiliare proponeva quindi ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma sollevando due motivi di ricorso. In primo luogo il ricorrente notava come la cliente avesse visitato l’immobile con il marito, avesse effettuato una proposta di locazione rifiutata dalla proprietaria e che, dopo la scadenza dell’incarico con l’agenzia immobiliare, il contratto di locazione fosse stato concluso dal coniuge, con conseguente prova del nesso di causalità tra l’attività di mediazione e la conclusione dell’affare. Inoltre riteneva che il Tribunale avesse errato nell’applicazione del principio dell’onere della prova circa l’esistenza di un nesso causale tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, a fronte dell’assolvimento da parte del mediatore dell’onere probatorio, avendo documentato l’attività di mediazione svolta in favore della resistente. Quest’ultima, invece, lamentava la nullità della clausola con cui si era obbligata a corrispondere il compenso al mediatore anche nel caso in cui l’immobile fosse stato locato dopo la scadenza dell’incarico, evidenziando come tale pattuizione limitasse la libertà contrattuale nei rapporti con i terzi senza limiti di tempo.

2. Clausola di provvigione per mediatore: la soluzione

La Cassazione ha sostanzialmente ritenuto fondati i motivi di ricorso dell’agente immobiliare. I giudici supremi hanno rilevato come il tribunale, oltre ad omettere l’esame di fatti potenzialmente decisivi, abbia rovesciato l’onere della prova, come lamentato in ricorso, atteso che il mediatore non poteva essere a conoscenza del canone e delle condizioni contrattuali pattuite dal congiunto della cliente, visitatore dell’alloggio. In ogni caso la Suprema Corte ha chiaramente affermato che è vessatoria ed abusiva, ai sensi dell’art.1341 c.c. e dell’art.33 del Codice del Consumo, la clausola, predisposta unilateralmente dal mediatore, che prevede il diritto del compenso provvigionale, dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo, da parte di un soggetto che si sia avvalso della sua attività qualora l’affare sia stato successivamente concluso da un familiare, società o persona “riconducibile “. La sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio al Tribunale in persona di altro magistrato.