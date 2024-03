Diritto alla provvigione dopo conclusione del preliminare salvo deroga

1. La vicenda



Un agente immobiliare chiedeva ed otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento in suo favore di una somma (euro 142.000,00), a titolo di provvigione per l’attività di mediazione prestata in ordine alla compravendita di immobili a favore di un cliente. Quest’ultimo si opponeva al decreto ingiuntivo, deducendo che la proposta di acquisto e l’impegno alla corresponsione della provvigione erano stati sottoscritti dal padre, a differenza del preliminare; aggiungeva che il diritto del mediatore alla provvigione era inesistente o nullo, per non essere stati rispettati gli obblighi di indipendenza e di imparzialità, nonché quelli di informazione e di diligenza, per avere preso parte alla volontà di occultare all’acquirente i vizi dell’immobile. L’opponente aggiungeva che il mediatore non aveva provato di essere iscritto all’albo professionale obbligatorio per legge, per cui insisteva sull’inesistenza del diritto a percepire la provvigione. Il Tribunale rigettava l’opposizione e per l’effetto confermava il decreto ingiuntivo, con condanna del cliente alle spese di giudizio. La Corte di Appello, però, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale. Il giudice di secondo grado, dopo aver accertato la regolare iscrizione all’albo della società appellata, rilevava come l’esigibilità della provvigione non era stata legata ad un termine certo, quanto piuttosto alla condizione della stipula del contratto definitivo. Il mancato verificarsi di tale condizione, circostanza certa in quanto non contestata alla luce di una sentenza di altro Tribunale, passata in giudicato, che aveva dichiarato risolto il preliminare, aveva determinato il venir meno del diritto alla provvigione. Secondo la Corte quindi le parti avevano subordinato il pagamento della provvigione alla stipula del contratto definitivo. Lo stesso giudice di secondo grado riteneva che il mancato verificarsi di questa condizione, non fosse riconducibile alla volontà o a condotta imputabile del promissario acquirente, ma fosse pacificamente riconducibile a plurimi inadempimenti della parte promittente alienante, verso la quale l’agente immobiliare non aveva voluto agire per il pagamento della medesima provvigione.

L’agente immobiliare ricorreva in cassazione facendo presente, tra l’altro, che il compenso era stato pattuito per la data prevista per la firma del contratto definitivo, e non in conseguenza della stipula del rogito notarile. In altre parole per il ricorrente con detta pattuizione le parti si erano limitate solo a stabilire da quale momento dovesse essere pagata la provvigione, individuando inoltre esattamente la data in cui si prevedeva tale effetto (31 dicembre 2007, indicata per iscritto quale data del rogito).

