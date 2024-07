Contratto di agenzia -Scheda di Diritto

Il contratto di agenzia è un accordo mediante il quale una parte, l’agente, assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto dell’altra parte, il preponente, in una zona determinata.

1. Elementi essenziali



1. Stabilità dell’incarico: L’agente deve svolgere l’attività in modo continuativo e non occasionale.

2. Rappresentanza commerciale: L’agente non può concludere contratti in nome del preponente, salvo specifica autorizzazione.