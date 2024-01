Posizionamento cassetta del contatore su facciata condominiale da parte di un condomino

Il posizionamento da parte del singolo condomino sulla facciata condominiale di una cassetta metallica contenente il contatore del gas o di un contatore del fornitore di energia elettrica può essere uno dei numerosi motivi di liti e discussioni tra vicini di casa.



1. L’utilizzo del muro comune

Nel condominio, il termine “godimento” designa le differenti realtà della utilizzazione oggettiva e del godimento soggettivo in senso proprio. Il suolo, le fondazioni, i muri maestri, la facciata, i tetti, i lastrici solari, i cortili, etc., sono certamente utili per i titolari delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, che sfruttano tali parti comuni in modo oggettivo, senza compiere nessuna attività.

Tuttavia alcune parti comuni elencate nell’art. 1117 c.c. (solitamente destinate a fornire utilità oggettiva ai condomini) sono, talora, suscettibili anche di uso soggettivo, uso particolare ed anomalo, diverso; così, ad esempio, i muri maestri possono essere utilizzati dal condomino per l’applicazione di insegne luminose. Le modifiche alle parti comuni dell’edificio, contemplate dall’art. 1102 c.c., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l’altrui pari uso. L’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto infatti dall’art. 1102 c.c. a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Ne discende che si configura un uso illecito della cosa comune nel caso in cui non sia rispettata una di dette condizioni. In ogni caso deve essere salvaguardato il decoro del caseggiato.

2. Posizionamento contatore del gas in facciata: quando è lecito

Prima di eseguire l’installazione del contatore del gas sulla parete condominiale è opportuno effettuare un’accurata analisi del regolamento condominiale: infatti una clausola di natura contrattuale potrebbe vietare l’apposizione di contatori in facciata. In mancanza di tale limitazione, si deve tenere conto che l’appoggio di una canna fumaria (come, del resto, anche l’apertura di piccoli fori nella parete) al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino – pertanto – può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, e non ne alteri il decoro architettonico (Cass. civ., sez. II, 16/05/2000, n. 6341). Salvo situazioni particolari ed in mancanza di divieti regolamentari, non sembra possibile ritenere che l’installazione di un contatore del gas sulla facciata condominiale alteri la destinazione di tale parte comune o inibisca il pari uso degli altri comproprietari o alteri il decoro architettonico.