La clausola che impone una posizione per installare i condizionatori esclude di farlo in parti comuni?

1. La vicenda



Una condomina citava davanti al Giudice di Pace il condominio per sentir dichiarare l’annullamento della delibera assunta dall’assemblea condominiale con riferimento al punto n.3 dell’ordine del giorno che imponeva all’attrice l’immediata rimozione di due unità operative poste sul lastrico ed il ripristino dello stato dei luoghi. L’attrice sosteneva di essere legittimata all’installazione sul lastrico dei motori per il condizionamento dei locali al quarto piano, attività che riteneva compresa nelle facoltà riconosciute al condomino dall’art. 1102 c.c. Il condominio si costituiva in giudizio ed eccepiva l’incompetenza per materia del Giudice di Pace adito e, nel merito, ne chiedeva il rigetto. Il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza; la causa veniva riassunta dall’attrice innanzi al Tribunale. Il giudice di primo grado dava torto all’attrice. Lo stesso giudice riconosceva che l’innovazione posta in essere dall’appellante non determinava alterazione del decoro architettonico, atteso che i motori erano poco visibili, collocati al centro del lastrico ed all’intero di due strutture in rame simili per dimensioni alle canne fumarie condominiali; tuttavia notava che l’articolo 5 del regolamento condominiale consentiva con clausola, previa deliberazione dell’assemblea, la collocazione dei motori per il condizionamento esclusivamente all’interno dei balconi di proprietà esclusiva; di conseguenza il Tribunale rigettava la domanda dell’attrice per violazione dell’art. 5 del regolamento condominiale. Del resto, ad avviso del giudice romano, il comportamento dell’attrice era assimilabile a quello del condomino che inserisce una canna fumaria sul lastrico solare comune, sottraendo illecitamente una porzione di bene comune all’uso degli altri condomini. La soccombente si rivolgeva alla Corte di Appello facendo presente che aveva concesso in locazione il suo immobile posto al quarto piano che non era dotato di balconi; di conseguenza era stata costretta ad installare l’impianto in questione per garantire la piena fruibilità del bene; inoltre aggiungeva che gli altri condomini non avrebbero avuto la possibilità di utilizzare ai medesimi fini il lastrico solare se non attraverso l’installazione di cavi di collegamento da ubicare sulla facciata dello stabile. La condomina evidenziava pure che l’intervento non richiedeva autorizzazione dell’assemblea condominiale atteso che il lastrico era di notevoli dimensioni e che l’art.5 del regolamento si riferiva ai balconi di proprietà esclusiva e non certo alle parti comuni. Infine rilevava che la superficie occupata dai macchinari era minima (pari a 1 mq.) e che il ragionamento del giudice di primo grado, riferito alle canne fumarie, non riguardava il caso di specie.