Persona precipitata da condominio per ringhiera di soli 60 cm: condomini responsabili?

1. La vicenda



Una persona precipitava giù da un ballatoio di accesso ad un condominio per il cedimento di una ringhiera di soli 60 cm; i condomini della stessa palazzina, venivano imputati del reato previsto dagli artt. 113 e 589 c.p. per negligenza e imprudenza, ovvero per non aver provveduto a realizzare un parapetto a norma, delimitante il ballatoio esterno conducente alle loro abitazioni. Il problema era che il ballatoio in questione unico accesso alle abitazioni degli imputati, era demaniale. All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale, considerato superfluo l’accertamento dell’effettiva titolarità del diritto di proprietà del ballatoio, riconduceva la fonte della responsabilità colposa degli imputati all’onere generico di porre in condizioni di sicurezza l’accesso alla loro abitazione in quanto “effettivi gestori del ballatoio”. In particolare il Tribunale sosteneva che gli imputati esercitassero una signoria del tutto sovrapponibile a quella dei proprietari, avendone l’uso pressoché esclusivo ed esercitando le funzioni di fatto corrispondenti, ivi comprese le attività di manutenzione e custodia, provvedendo, alle ordinarie attività di pulizia e manutenzione delballatoio. Il giudice di primo grado fondava l’affermazione di responsabilità dei condomini esclusivamente sull’omesso adeguamento dell’altezza del parapetto. La Corte di appello dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per prescrizione del reato loro ascritto, confermando la sentenza impugnata agli effetti civili. In ogni caso, i consulenti tecnici avevano ampiamente sviluppato il tema della proprietà demaniale piuttosto che privata del ballatoio, ma la Corte territoriale non aveva affrontato la questione. I condomini ricorrevano in cassazione, evidenziando come la loro posizione di garanzia non potesse essere desunta, come era stato fatto dai giudici di merito, dalla conformazione del detto spazio di accesso al palazzo e dall’uso continuativo ed esclusivo che i condomini ne avevano fatto negli anni.

