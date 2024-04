PODCAST -Foto di minorenni su Internet: le problematiche

L’epoca attuale è caratterizzata da alcune “mode” comuni tra giovani e meno giovani. Ogni giorno immagini e video vengono pubblicati sui vari social network e piattaforme analoghe come Facebook, Instagram, YouTube, e Tik Tok.

In relazione ai minorenni, la legge prevede dei limiti, per evitare che la diffusione delle immagini in rete possa essere per loro poco gradevole. Ce ne parla Alessandra Concas nel podcast di oggi.

>>>Ascolta il podcast a cura di Alessandra Concas<<<



