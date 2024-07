Pene sostitutive: discrezionalità del giudice adeguatamente motivata sfugge alla legittimità

1. I fatti



La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Cremona (in esito a giudizio abbreviato) con la quale l’imputato è stato dichiarato colpevole della detenzione a fini di cessione di 1, 58 grammi lordi di hashish, ritenendo, dunque, l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 con conseguente condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa.

Nello specifico, l’imputato, mentre era in regime di detenzione domiciliare per altra causa, contattava i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza di una finestra del vano scala di un edificio e, al termine dei lavori, “ritenendo di doversi sdebitare“, aveva offerto al caposquadra lo stupefacente prelevato da un barattolo di plastica che conservava nel soggiorno di casa.

La richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità veniva disattesa avuto riguardo alla “pessima biografia penale” dell’imputato (anche con precedenti specifici e con una condanna per il reato di evasione) ed alla violazione della misura alternativa in corso di esecuzione al momento dei fatti.

Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione con il quale è stato dedotto vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità.

