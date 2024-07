Detenzione a fini di spaccio: vanno valutati gli elementi durante il rinvenimento delle sostanze

1. I fatti



La Corte di appello di Bologna ha accolto l’appello del Pubblico Ministero e, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, ha condannato l’imputato alla pena di mesi otto di reclusione ed € 1.000 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 perché deteneva a fini di spaccio un totale di n. 47 involucri contenenti 33,44 grammi di cocaina e 1,30 grammi di marijuana.

La Corte territoriale, investita dell’impugnazione del Pm avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale perché il fatto non costituisce reato, ha cambiato rotta ritenendo provata la finalità di uso non meramente personale degli stupefacenti in ragione del frazionamento e modalità di detenzione.

Avverso tale decisione, è stato proposto dall’imputato ricorso per Cassazione affidato a due motivi: 1) la motivazione sarebbe illogica perché fondata su meri sospetti che sarebbero elevati a rango di prova. La Corte territoriale avrebbe reso una motivazione non plausibile né condivisibile secondo cui le modalità della detenzione (parte con sé e parte in casa) erano compatibili con l’attività di spaccio, così come non sarebbe condivisibile l’affermazione secondo cui la suddivisione in involucri sarebbe indicativa di tale finalità; 2) violazione di legge in relazione all’art. 75 d.P.R. 309/1990 per mancata riqualificazione nell’illecito amministrativo.

