Richiesta di pene sostitutive: attenzione ai termini dopo la Riforma Cartabia

2. Richiesta di pene sostitutive a cavallo della Riforma Cartabia: l’analisi della Cassazione



La Corte di Cassazione, nel dichiarare infondato il ricorso sottopostole, osserva che non sono state rispettate le tempistiche necessarie per l’accoglimento dell’istanza in questione.

Infatti, nello specifico, la difesa aveva presentato l’istanza di applicazione della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare in data 8 giugno 2023, mentre la sentenza di primo grado era stata emessa in data 19 gennaio 2023, motivo per cui tale richiesta era stata dichiarata dalla Corte d’appello inammissibile.

Secondo quest’ultima, infatti, sarebbe stato possibile presentare la istanza di applicazione della misura sostitutiva per la prima volta di fronte ai giudici di secondo grado solo ove la sentenza di primo grado fosse stata pronunziata in data anteriore al 30 dicembre 2022, cioè in un momento precedente alla entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia).

La Suprema Corte chiarisce che, “per i giudizi conclusisi in primo grado dopo quella data, la relativa richiesta doveva essere presentata di fronte al giudice di prima istanza, potendo formare oggetto del giudizio di gravame solo nel caso in cui una tale richiesta, tempestivamente formulata, fosse stata disattesa in primo grado, avendo una tale decisione costituito oggetto di un motivo di impugnazione della sentenza emessa in prima istanza“.

Per ciò che riguarda la disciplina transitoria della normativa sopravvenuta, questa prevede che le disposizioni contenuta nel Capo III della legge n. 689/1981 si applicano, ove più favorevoli, anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore della Riforma, senza che sia indicata in tale disposizione una fase del giudizio nella quale la richiesta in questione debba essere necessariamente vincolata.

Tanto considerato, la Corte osserva che la citata disposizione transitoria deve essere pienamente intesa nel senso che le disposizioni sopravvenute si applicano alternativamente o ai giudizi di primo grado o a quelli di appello che fossero pendenti al momento dell’entrata in vigore della normativa.