Nuovo Codice della Strada: novità sull’abbandono degli animali

Pene più severe in caso di abbandono degli animali. È questo uno dei contenuti della legge n° 177 del 25 novembre 2024 intitolata "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n° 285 del 30 aprile 1992".

1. Il diritto degli animali al rispetto e a non essere abbandonati

Esseri senzienti! Tali sono definiti gli animali dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che, all’art. 13 sancisce: «L’Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti».

Sono, dunque, esseri viventi capaci di provare sentimenti, quali amore, preoccupazione, dolore, rabbia, noia e non possono non essere considerati meritevoli di tutela e titolari del diritto al rispetto.

A riconoscere tale diritto è la Dichiarazione universale dei diritti dell’animale proclamata a Parigi presso la sede dell’Unesco il 15 ottobre del 1978.

All’articolo 2 si legge: «Ogni animale ha diritto al rispetto…».

Tra i diritti degli animali rientra quello a non essere abbandonato atteso che la stessa Dichiarazione all’art. 3 chiarisce che nessun animale dovrà essere sottoposto ad atti crudeli e l’abbandono è considerato dall’art. 6, «atto crudele e degradante».

Per qualificare un atto come abbandono è sufficiente la mancanza di attenzione nei suoi confronti (Cass. Sez. III n° 11056 del 10 luglio 2000).

L’abbandono dell’animale, domestico o d’affezione, in luoghi distanti dall’abitazione in cui era tenuto, ha l’evidente finalità di impedirgli il ritorno potendosi ravvisare la consapevolezza, da parte dell’uomo, dell’incapacità dell’animale di provvedere autonomamente a se stesso.

Nel preciso momento in cui lo si abbandona, gli si sta negando il diritto all’esistenza di cui all’art. 1 della Dichiarazione.

Secondo l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) in Italia oltre 130.000 animali vengono lasciati ogni anno a bordo strada.

Un dato allarmante questo che impone da sempre un incisivo intervento normativo.



2. La normativa in materia di abbandono degli animali

L’art. 14 della Dichiarazione enuncia: «I diritti degli animali devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo».

Quale, dunque, la normativa vigente nel nostro Paese?

È indubbio che nonostante le innegabili conquiste a difesa degli animali, ancora si rinvengono tracce di indifferenza nei loro confronti.

Gli animali hanno un’anima, soffrono, gioiscono come tutti noi, eppure nel codice civile li si equipara alle «res» (cose).

Il codice civile all’art. 923 dispone infatti che «Le cose mobili che non sono di proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione e che tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca».

La qualifica di «res» si evince, altresì, sia pure indirettamente, dall’art. 1496 del codice civile che disciplina la vendita di animali.

All’uopo, la Cass. Civ. con sentenza n° 22728/2018 ha chiaramente qualificato l’animale da compagnia acquistato quale «cosa mobile» in senso giuridico e «bene di consumo».

È stata la legge n° 281 del 14 agosto del 1991 («Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo») ad interessarsi della necessità di tutelare gli animali prevedendo all’art. 1: «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e tutelare la salute pubblica e l’ambiente».

Una grande conquista negli ultimi anni è stata la modifica dell’art. 9 della Costituzione ad opera della legge costituzionale n° 1 dell’11 febbraio del 2022 che, al citato articolo, ha aggiunto un nuovo comma all’interno del quale si afferma che: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Modificando uno dei principi fondamentali della Carta Costituzionale, tale legge ha palesato l’urgenza di apprestare tutela a chi non può evidentemente continuare ad essere considerato «res».