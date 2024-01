Maltrattamento e uccisione di animali: norme e giurisprudenza

Approfondimento sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale dei reati a tutela degli animali, nello specifico di maltrattamento e uccisione di animali.



Volume consigliato: Le riforme della giustizia penale

1. Norme di riferimento

I reati di maltrattamento e uccisione di animali sono stati introdotti nel codice penale, rispettivamente agli artt. 544-ter e 544-bis, dalla l. n. 189/2004, rubricandoli come “reati contro il sentimento degli animali”.

Nello specifico, l’art. 544-ter c.p. dispone che “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale“.

Questa norma include reati di mera condotta, ma anche reati di evento, dato che punisce non solo la sottoposizione a sevizie, fatiche insopportabili e somministrazione di stupefacenti o sostanze vietate, ma anche la produzione di lesioni o danno alla salute per crudeltà o senza necessità.

Sono , inoltre, considerati maltrattamenti, anche gli interventi chirurgici che modificano la morfologia dell’animale non finalizzati a scopi curativi (come il taglio delle orecchie o della coda), mentre non è considerata maltrattamento la sterilizzazione.

Per ciò che riguarda, invece, l’art. 544-bis c.p., questo riguarda l’uccisione dell’animale sempre “per crudeltà o senza necessità”.

In entrambi i casi, per crudeltà si intende la causazione della morte con modalità o per motivi che urtano la sensibilità umana, mentre per assenza di “necessità“, la mancanza di un motivo che renda non punibile la condotta (es.: legittima difesa).

Il trattamento sanzionatorio di entrambi i reati è stato innalzato dalla l. 4 novembre 2012, n. 201, in risposta a tali condotte sempre più frequenti.

Tuttavia, è necessario chiarire che tali norme non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di: caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione di animali, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici.

2. La giurisprudenza sul maltrattamento e uccisione di animali

La giurisprudenza si è più volte espressa su tali reati, precisando accuratamente il significato delle parole che integrano le relative condotte: crudeltà e senza necessità.

La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “in tema di uccisione o maltrattamento di animali, la crudeltà si identifica con l‘inflizione all’animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga non altrimenti evitabile” (Cass. pen., sent. n. 8449/2020).

In più, è stata chiarita la linea di confine tra i due reati quando sussista la morte dell’animale: “In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, è configurabile l’ipotesi di cui all’art. 544-ter, comma terzo, cod. pen. quando la morte dell’animale, ancorché costituisca una conseguenza prevedibile della condotta dell’agente, non sia riferibile ad un suo comportamento volontario e consapevole, mentre ricorre la fattispecie di cui all’art. 544-bis cod. pen. quando si accerti che l’agente ha agito con la volontà, diretta o anche solo eventuale, di cagionare la morte dell’animale” (Cass. pen. cit.).

La differenza risiede, dunque, nella volontà, da parte dell’agente, di causarne la morte.

Per ciò che concerne i maltrattamenti, la Cassazione ha altresì chiarito in cosa possono consistere i “comportamenti insopportabili” imposti all’animale, i quali possono essere “quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie di riferimento dello stesso così come ricostruito dalle scienze naturali” (Cass. pen. sent. n. 5979/2013).

Per quanto riguarda il reato di uccisione di animali, la Corte ha, inoltre, chiarito che, come per l’omicidio, tale reato “può essere integrato anche da una condotta omissiva” (Cass. pen. sent. n. 29543/2011).