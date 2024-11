Nuovo Codice della Strada 2024: in attesa entro Natale

Il nuovo Codice della Strada, atteso in Italia entro Natale 2024, si propone di affrontare una serie di sfide su sicurezza e regolamentazione, rispondendo a problemi irrisolti e introducendo misure significative. Durante una dichiarazione ufficiale, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha sottolineato l’impegno affinché il testo diventi legge dello Stato entro la fine dell’anno. Questa riforma, pensata per adeguarsi alle esigenze di sicurezza e ordine su strada, punta a ridurre il numero di incidenti e a migliorare la convivenza tra i vari mezzi di trasporto.

1. Casco, targa e assicurazione per i monopattini

Una delle novità più rilevanti riguarda i monopattini, un mezzo di trasporto sempre più utilizzato, ma che ha spesso suscitato preoccupazioni per la sicurezza stradale. La nuova normativa introdurrà l’obbligo di casco, targa e assicurazione per i monopattini, sia per quelli in condivisione sia per quelli di proprietà privata. Salvini ha giustificato questa scelta prendendo ad esempio Parigi, dove il divieto dei monopattini in sharing ha contribuito a rendere la città più tranquilla. Tuttavia, il modello di regolamentazione italiano è meno drastico e cerca di garantire una convivenza responsabile dei monopattini con gli altri veicoli.

Non mancano, però, le critiche da parte di associazioni, che avvertono dei potenziali effetti collaterali di queste misure. Andrea Giaretta, rappresentante di Assosharing, ha espresso preoccupazioni sul possibile aumento di incidenti legati all’uso privato dei monopattini e sul calo di domanda per i servizi di sharing, con un conseguente impatto occupazionale.



2. Sanzioni e pene più severe per la sicurezza

Il nuovo codice introduce misure stringenti anche per chi guida in modo irresponsabile. Tra le novità vi è il ritiro immediato della patente per chi guida sotto l’influenza di droghe e sanzioni più severe per chi usa il cellulare al volante. I recidivi, ossia coloro che commettono ripetutamente lo stesso tipo di infrazione, saranno soggetti a pene incrementate, tra cui il ritiro temporaneo della patente. Questi provvedimenti nascono dalla necessità di dissuadere comportamenti pericolosi e irresponsabili che, secondo i dati recenti, continuano a rappresentare una delle principali cause di incidenti stradali gravi e mortali in Italia.

3. Il nodo degli autovelox e dei rilevatori di velocità

Un aspetto complesso della riforma riguarda la regolamentazione degli autovelox e dei dispositivi per il controllo della velocità. Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha tracciato una distinzione importante tra omologazione e approvazione dei dispositivi, creando confusione e portando alla cancellazione di numerose multe. Recenti sentenze della Corte di Cassazione, infatti, hanno annullato sanzioni per l’uso di strumenti non omologati, mettendo in evidenza un vuoto normativo che richiede maggiore chiarezza.

Massimiliano Mancini, segretario dell’Unione Polizia Locale, ha sottolineato la necessità di un regolamento di esecuzione che stabilisca le norme tecniche necessarie per l’impiego dei rilevatori di velocità. Secondo Mancini, la nuova legge potrebbe non bastare da sola a risolvere il problema senza l’introduzione di specifiche tecniche per l’utilizzo di questi dispositivi. Senza queste norme, rischia di persistere la stessa situazione attuale, dove multe vengono regolarmente annullate per difetti procedurali.

4. Obiettivo: ridurre il numero di vittime stradali

Un obiettivo dichiarato di questa riforma è ridurre il numero di vittime della strada in Italia, che negli ultimi anni ha superato le 3.000 all’anno. Salvini ha espresso l’auspicio che le nuove regole possano contribuire a creare una maggiore cultura della sicurezza tra i cittadini. L’obbligo di casco per i monopattini e le sanzioni più dure per l’uso del cellulare e l’abuso di sostanze alla guida sono misure volte a tutelare tutti gli utenti della strada e a sensibilizzare sulla pericolosità di comportamenti negligenti.

5. Obiettivi del nuovo Codice

Il nuovo Codice della Strada rappresenta un tentativo ambizioso di adattare le norme di circolazione alla realtà attuale, caratterizzata da una crescente varietà di mezzi di trasporto e da comportamenti di guida sempre più rischiosi. Nonostante il percorso legislativo sia stato lungo e complesso, il ministro Salvini si è detto fiducioso che la riforma possa entrare in vigore entro Natale, portando con sé una serie di cambiamenti per la sicurezza sulle strade italiane.

