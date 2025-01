Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale – La recensione della settimana

Nel complesso panorama della gestione delle richieste risarcitorie e dell’infortunistica, avere una guida chiara e pratica è fondamentale per affrontare le sfide quotidiane del settore. La guida “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale” si propone come un riferimento imprescindibile per tutti i professionisti che operano in questo ambito, offrendo non solo un’analisi normativa completa, ma anche strumenti operativi concreti per gestire al meglio le pratiche e le trattative stragiudiziali. Gli autori, Massimo Quezel e Francesco Carraro, uniscono le loro competenze per fornire un volume che coniuga teoria e pratica, rendendolo un supporto ideale per avvocati, consulenti e operatori del settore assicurativo.